Jennifer Lopez: Η μαμά της ήταν σίγουρη ότι θα σμίξει ξανά με τον Ben Affleck – Προσευχόταν 20 χρόνια για τον γαμπρό…

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ είναι γραφτό να είναι μαζί. Αυτό το πιστεύει μέχρι και η μαμά της τραγουδίστριας. Η Guadalupe Rodríguez λέει ότι ήξερε ότι η κόρη της και ο ηθοποιός θα τα ξαναβρούν. «Ήξερα ότι θα τα ξαναβρούν, γιατί προσευχόμουν για 20 χρόνια», ανέφερε η ίδια.

Το επερχόμενο άλμπουμ της «This Is Me ... Now» αποτυπώνει τη χρονική στιγμή που το ζευγάρι ερωτεύτηκε για πρώτη φορά, σύμφωνα με τη διάσημη τραγουδίστρια.

Όταν η Λόπεζ ρωτήθηκε για το πώς ο έρωτάς της με τον Άφλεκ μπορεί να είναι διαφορετικός σήμερα, απάντησε: «Έκανα ένα απίστευτο ταξίδι στη ζωή μου τα τελευταία 20 χρόνια και νομίζω ότι έχω μεγαλώσει πολύ. Το άλμπουμ δημιουργήθηκε για να αποτυπώσει αυτές τις στιγμές στον χρόνο».

Ερωτηθείσα αν ο έρωτας είναι καλύτερος «τη δεύτερη φορά», η Τζένιφερ Λόπεζ είπε: «Νομίζω ότι όταν έχεις εμπειρία ζωής πίσω σου, συνειδητοποιείς τι είναι πραγματικά σημαντικό. Αγαπώ αυτό που κάνω. Πάντα το έλεγα αυτό, αλλά από τότε που έκανα παιδιά, αυτό άλλαξε για μένα».

Και πρόσθεσε: «Τώρα, έχοντας μια οικογένεια με αυτόν τον τρόπο και όντας παντρεμένη, τα πάντα μπαίνουν σε μια νέα βάση. Συνειδητοποίησα τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου».

