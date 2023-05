Rihanna-A$AP Rocky: Γιόρτασαν τα γενέθλια του γιου τους RZA – Δείτε φωτογραφίες

Η Rihanna και ο A$AP Rocky είναι ευτυχισμένοι γονείς και δεν το κρύβουν. Μάλιστα, το ζευγάρι γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια του γιου τους και «ανέβασε» και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες από τα γενέθλια του αξιολάτρευτου RZA.

Να θυμίσουμε ότι μέσα στην εβδομάδα, το ζευγάρι αποκάλυψε και το όνομα του γιου τους. Σύμφωνα με τη «Daily Mail», η Rihanna και ο A$AP Rocky αποφάσισαν να δώσουν στο παιδί το όνομα RZA Athelston Mayers, με τους θαυμαστές τους να μην ενθουσιάζονται… Ο μικρούλης πιστεύεται ότι πήρε το όνομά του προς τιμήν του παραγωγού και ράπερ RZA -ηγέτη της Wu-Tang Clan-, της αμερικανικής hip hop κολεκτίβας που δημιουργήθηκε στο Staten Island το 1992.

