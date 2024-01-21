David Gail: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο ηθοποιός του Beverly Hills 90210

Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηθοποιός του Beverly Hills 90210, Ντέιβιντ Γκέιλ, σε ηλικία 58 χρόνων.

Ο θάνατος του Gail επιβεβαιώθηκε από τον στενό του φίλο του, Peter Ferriero.

Ο Gail έπαιξε τον Stuart Carson, τον άλλοτε αρραβωνιαστικό της Brenda Walsh της Shannen Doherty στο Beverly Hills, 90210

Ο ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός για το ρόλο του ως Dr. Joe Scanlon στο Port Charles , το spinoff του General Hospital

