Η σέξι Penelope Cruz: Μια γυναίκα που ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά...

Η Penelope Cruz δεν χρειάζεται συστάσεις… Η 49χρονη βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια αμέτρητων ταινιών έχει μια ακαταμάχητη γοητεία. Ο συνδυασμός μυστικισμού και προσωπικότητας είναι καλά ρυθμισμένος για την ίδια. «Είμαι προγραμματισμένη να προστατεύω τον εαυτό μου», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Elle».

Η «ζεστή» συμπεριφορά της -είναι φυσικό κωμικό ταλέντο, το χαμόγελό της καταλαμβάνει άπληστη έκταση στο πρόσωπό της και μιλάει με πραγματική τρυφερότητα για την τελευταία φορά που είδε τον Καρλ Λάγκερφελντ, όταν την έπεισε να κάνουν μια νυχτερινή βόλτα στο Σέντραλ Παρκ- έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον τελευταίο της ρόλο, της Λάουρα Φεράρι, της σκληρής συζύγου του Έντσο Φεράρι στην ταινία «Ferrari».

Δεν είναι η πρώτη φορά που υποδύεται μια βιογραφική φιγούρα και σίγουρα δεν είναι το πρώτο της «αφιέρωμα σε μια γυναίκα σε δύσκολη κατάσταση». Ενσάρκωσε τη φίλη της Ντονατέλα Βερσάτσε στην ταινία «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story».

«Φοβάμαι την οδήγηση», λέει η διάσημη ηθοποιός στην πρόσφατη συνέντευξή της. «Η αδελφή μου παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο μπροστά μου όταν ήμουν οκτώ ή εννέα ετών. Θυμάμαι ότι φορούσε ένα κόκκινο παλτό. Και για μένα, ο χρόνος σταμάτησε. Είναι ένα μεγάλο τραύμα, γιατί την είδα να χάνει τις αισθήσεις της», αποκαλύπτει.

Η αδελφή της επέζησε, αλλά η ενήλικη Κρουζ υποψιάζεται ότι «θα είχε πάθει υστερία» αν ήταν μάρτυρας ενός τόσο σοβαρού ατυχήματος τώρα. Δυσκολεύεται να ρυθμίσει τον βαθμό της ενσυναίσθησης που νιώθει. Υπάρχει ένας «χορός μπρος-πίσω μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας», ο οποίος συνειδητοποιεί ότι «παίζει σε ένα συγκεκριμένο στερεότυπο» των ηθοποιών, αλλά αυτό δεν το κάνει λιγότερο αληθινό.

«Το νιώθω- είναι σαν υπερευαισθησία με κάθε τρόπο - οπτικά, στον ήχο, στα συναισθήματα των ανθρώπων. Είναι ένα από τα κύρια πράγματα που αντιμετωπίζω στη θεραπεία: πώς να βρω μια ισορροπία ώστε να μπορώ να συνεχίσω να αισθάνομαι αυτά τα πράγματα χωρίς να τα κάνω δικά μου».

Χάρη σε ταινίες όπως το «Live Flesh» και το «All About My Mother», η Κρουζ έχει γίνει μητέρα στα μάτια του κόσμου πολύ πριν γίνει πραγματική μητέρα. Και τώρα, λέει, «στην ηλικία μου, το 80% των χαρακτήρων που θα υποδυθώ θα έχουν να κάνουν με τη μητρότητα ή το διαζύγιο ή την εγκατάλειψη ή με χαρακτήρες που δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά ή που έχασαν τα παιδιά τους. Υποδύομαι μητέρες από τότε που ήμουν πολύ μικρή».

Η Κρουζ είναι ιδιαίτερα προστατευτική με τα παιδιά της με τον Χαβιέρ Μπαρδέμ, τη Λούνα, 10 ετών, και τον Λέο, 12 ετών (η εταιρεία παραγωγής της ονομάζεται Moonlyon), περισσότερο απ' ό,τι θα περίμενε κανείς για κάποια που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Δεν θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει αν είναι δημιουργικοί άνθρωποι όπως η μητέρα τους, η οποία σπούδασε κλασικό μπαλέτο για εννέα χρόνια στο Εθνικό Ωδείο της Ισπανίας, ή ο πατέρας τους, ένας κάποτε φιλόδοξος ζωγράφος και απόγονος της ισπανικής κινηματογραφικής αριστοκρατίας. «Είναι στο χέρι τους να αποφασίσουν αν θα έχουν μια δουλειά που είναι περισσότερο εκτεθειμένη στο κοινό ή όχι. Μπορούν να μιλήσουν γι' αυτό όταν θα είναι έτοιμοι».

Δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα παιδιά της δεν έχουν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά επίσης δεν έχουν καν τηλέφωνα.

«Είναι τόσο εύκολο να χειραγωγηθείς, ειδικά αν έχεις έναν εγκέφαλο που ακόμα διαμορφώνεται. Και ποιος πληρώνει το τίμημα; Όχι εμείς, όχι η γενιά μας, η οποία, ίσως στα 25 της, έμαθε πώς λειτουργεί ένα BlackBerry. Είναι ένα σκληρό πείραμα πάνω στα παιδιά, στους εφήβους», λέει με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Ποιος χρειάζεται το TikTok όταν έχεις τον Javier Bardem στο σπίτι; «Τραγουδάει και είναι σπουδαίος χορευτής. Και κάνει αυτή την καταπληκτική μίμηση του Μικ Τζάγκερ. Θα μιμηθεί τον Αλ Πατσίνο και τον Ντε Νίρο που μιλάνε μεταξύ τους. Είναι απίστευτο», αναφέρει χαμογελώντας.



Ακόμα και τώρα, στο κατώφλι των 50 ετών και μετά από περισσότερες από 60 ταινίες στο ενεργητικό της, δυσκολεύεται να συζητήσει για τη φήμη και παλεύει με το κατασκεύασμά της. Έχει βρει μια ικανότητα να απομονώνει τον εαυτό της, κάνοντας λιγότερες ταινίες.

Εκτός από τον ενθουσιασμό της για ένα κινηματογραφικό μιούζικαλ, η Κρουζ σκηνοθετεί και παράγει αυτή τη στιγμή ένα ντοκιμαντέρ, «έργο πάθους», σύμφωνα με την ίδια. Περνάει τον χρόνο της σε επιλεγμένες περιοχές της Μαδρίτης, όπου πηγαίνει σε δημόσιο γυμναστήριο αρκετές φορές την εβδομάδα.

