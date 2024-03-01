Λάμψη και χλιδή στην Ινδία. Η διάσημη τραγουδίστρια Ριάνα, ο ιδιοκτήτης της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ και η Ιβάνκα Τραμπ, μεταξύ των πιο επιδραστικών προσωπικοτήτων στον κόσμο, βρίσκονται σήμερα Παρασκευή στην Ινδία προσκεκλημένοι στις χλιδάτες εορταστικές εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Μουκές Αμπάνι, ο επιχειρηματίας με τη μεγαλύτερη περιουσία στην Ασία, προκειμένου να γιορτάσει τον επικείμενο γάμο του γιου του.

Φωτογραφίες που δημοσίευσαν ινδικά ΜΜΕ επιβεβαίωσαν την άφιξη της Ριάνας, του ιδρυτή του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ και της συζύγου του Πρισίλα Τσαν, όπως και της Ιβάνκας Τραμπ, της μεγαλύτερης κόρης του τέως προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Τζαμναγκάρ, στην πολιτεία Γκουτζαράτ, στη δυτική Ινδία.

Η Rihanna, η οποία γέννησε το δεύτερο παιδί της τον Αύγουστο, αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στις εκδηλώσεις, καθώς θα τραγουδήσει δημοσίως για πρώτη φορά από το Superbowl τον περασμένο χρόνο, γράφουν ινδικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την India Today, στην τραγουδίστρια της R&B προσφέρθηκε αμοιβή ύψους 9 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις.

Ιδιοκτήτες πολυεθνικών, αστέρες του Χόλιγουντ και πολιτικοί αξιωματούχοι αναμένεται επίσης να δώσουν το «παρών» στην πολυτελή γιορτή, που οργάνωσε ο Αμπάνι.

Ο μάγος Ντέιβιντ Μπλέιν και ο πρωταγωνιστής του Μπόλιγουντ Ντιλτζίτ Ντοσάντζ θα προσφέρουν θέαμα στους προσκεκλημένους του δισεκατομμυριούχου.

Ο 66χρονος Αμπάνι, πρόεδρος του κολοσσού του πετρελαίου και των τηλεπικοινωνιών Reliance Industries, είναι ο πλουσιότερος επιχειρηματίας της Ασίας και 10ος κατά σειρά παγκοσμίως, σύμφωνα με τον κατάλογο του Forbes με τους δισεκατομμυριούχους, με περιουσία άνω των 116 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Επίδειξη πλούτου

Ο Μουκές Αμπάνι κληρονόμησε από τον πατέρα του μια ήδη επιτυχημένη βιομηχανική επιχείρηση, που κάλυπτε τους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της πετροχημείας και την εξέλιξε σε μια επικερδή κοινοπραξία που επεκτάθηκε στο λιανεμπόριο, τις τηλεπικοινωνίες και σε μια ομάδα κρίκετ στο πρωτάθλημα της Ινδίας.

Charter jets for tycoons and celebrities, a performance by Rihanna and directions to don ‘jungle fever’ outfits when visiting an animal rescue center — that's how billionaire Mukesh Ambani is kickstarting a big fat Indian wedding celebrations for his son https://t.co/8r5A5LferX pic.twitter.com/Q0DZAsZQL4 — Reuters (@Reuters) March 1, 2024

Οι συμπράξεις της Reliance με εταιρείες όπως η Burberry και η Armani της επέτρεψαν να ανταποκριθεί στην ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα πολυτελείας στην Ινδία.

Η Antilia, η κατοικία της οικογένειας του Αμπάνι, είναι ένας ουρανοξύστης 27 ορόφων, η κατασκευή του οποίου στοίχισε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, μετρά 600 μόνιμους υπαλλήλους και αποτελεί σημείο αναφοράς στο Μουμπάι.

Μόλις ολοκληρώθηκε το κτίριο το 2010, ο μεγιστάνας βρέθηκε στο επίκεντρο επικρίσεων από τη συγγραφέα Αρουντάτι Ρόι, μεταξύ άλλων, κατηγορώντας τον για επίδειξη της τεράστιας περιουσίας του στην πλειονότητα των συμπατριωτών του που ζουν σε συνθήκες βαθιάς φτώχειας.

Ο Αμπάνι οργάνωσε τον ακριβότερο γάμο στην Ινδία για την κόρη του το 2018, με κόστος 100 εκατομμύρια δολάρια, στον οποίο τραγούδησε το αστέρι της αμερικανικής ποπ Μπιγιονσέ.

"Two most Powerful Man's of their respective fields in frame #Salmankhan and Mukesh Ambani"



Beautiful Smile of @BeingSalmanKhan.... pic.twitter.com/f4SEj0JNmi — FIGHTя (@SalmanzFighter_) March 1, 2024

Την Τετάρτη το βράδυ, ο Αμπάνι και η σύζυγός του Νίτα, με τη συνοδεία του γιου τους Ανάντ και της αρραβωνιαστικιάς του Ραντίκα Μερσάντ, άναψαν το "πράσινο φως" για τις εκδηλώσεις, προσφέροντας ένα δείπνο στους 50.000 κατοίκους του Τζαμναγκάρ, έδρα της Reliance.

Ο Ανάντ Αμπανί, ηλικίας 28 ετών, που είναι πρόεδρος στο διοικητικό συμβούλιο πολλών εταιρειών που ανήκουν στη Reliance, θα παντρευτεί την 29χρονη Ραντίκα Μερσάντ, κόρη ενός Ινδού βιομηχάνου, αργότερα αυτόν τον χρόνο.

Η οικογένεια Αμπάνι χτίζει αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο συγκρότημα ινδουιστικών ναών στο Τζαμναγκάρ, προκειμένου να γιορτάσουν την ένωσή τους και να διατηρήσουν «την πλούσια πολιτιστική και πνευματική κουλτούρα της Ινδίας στην καρδιά των εορταστικών εκδηλώσεων του γάμου», υπογράμμισε η Reliance Foundation σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, η κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ιβάνκα Τραμπ, οι πρώην πρωθυπουργοί της Σουηδίας Καρλ Μπιλντ και του Καναδά Στίβεν Χάρπερ, ο βασιλιάς του Μπουτάν, οι αστέρες του Μπόλιγουντ Αμιτάμπ Μπατσάν και Σαρούκ Καν είναι μεταξύ των προσωπικοτήτων που προσκλήθηκαν στις εκδηλώσεις.

Μεταξύ των λαμπερών προσκεκλημένων και το αφεντικό της Disney, Ρόμπερτ Άιγκερ. Μια συμφωνία που συνάφθηκε μεταξύ των Reliance Industries και της Walt Disney για τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους στα ινδικά ΜΜΕ ανακοινώθηκε την Τετάρτη. Από τη συμφωνία θα δημιουργηθεί ένας κολοσσός του τομέα της ψυχαγωγίας 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην πλέον πολυπληθή χώρα του κόσμου και πέμπτη παγκόσμια οικονομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

