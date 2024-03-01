Θέμα χρόνου θεωρείται στην Ισπανία η επίσημη ανακοίνωση του διαζυγίου του βασιλικού ζεύγους – Φελίπε και Λετίσια – οι οποίοι ζουν ήδη χωριστές ζωές και εμφανίζονται δημοσίως μόνο για τις περιστάσεις που επιβάλει το πρωτόκολλο, μετά τις αποκαλύψεις του πρώην γαμπρού της Λετίσια, ο οποίος υποστηρίζει ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με την Βασίλισσα της Ισπανίας

Ο πρώην δικηγόρος της βασίλισσας Λετίσια, Ντέιβιντ Ροκασολάνο, δημοσίευσε τη συμφωνία του βασιλικού ζεύγους σε περίπτωση διαζυγίου – ένα εκτενές έγγραφο 50 σελίδων με όρους, ρήτρες και προϋποθέσεις – οι εκκρεμότητες τακτοποίησης των οποίων πιθανότατα καθυστερούν και την επίσημη ανακοίνωση.

Μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα ‘El Nacional de Cataluña και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η βασίλισσα Λετίσια υποχρεώθηκε να υπογράψει τη συμφωνία «Ζαρζουέλα» (Zarzuela agreements) παρά τη θέλησή της.

Τι προβλέπει το σύμφωνο διαζυγίου

Το κρίσιμο σημείο στην συμφωνία – όπως σε κάθε διαζύγιο - είναι τι θα γίνει με τα παιδιά του ζευγαριού.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι σε περίπτωση διαζυγίου, η Λετίσια θα πρέπει να αποποιηθεί της κηδεμονίας των παιδιών τους και η πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία θα μείνουν στο Παλάτι με τον πατέρα τους, μέχρι να ενηλικιωθούν.

Κατά τα άλλα, σε περίπτωση διαζυγίου, η Λετίσια μετά το διαζύγιο θα μπορεί να ξαναρχίσει την καριέρα της ως δημοσιογράφος.

Επίσης, θα λαμβάνει μηνιαίο οικονομικό επίδομα εφ' όρου ζωής από τους γενικούς κρατικούς προϋπολογισμούς, ως μητέρα του μελλοντικού αρχηγού του κράτους, της σημερινής πριγκίπισσας, Λεονόρ.

Επιπλέον, θα έχει πρόσβαση σε δύο επίσημες κατοικίες, μία για τη θερινή περίοδο και μία για τη χειμερινή περίοδο, μαζί με το απαραίτητο προσωπικό και όλα τα έξοδα συμπεριλαμβανομένων.



