Επιτέλους, δεν είναι πια βράδυ στις 5 το απόγευμα και οι αμυγδαλιές έχουν ανθίσει. Τα νέα είναι ότι η άνοιξη φτάνει μαζί με τον Μάρτιο και αυτό σημαίνει μεγάλα πράγματα. Τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτή την υπέροχη εποχή του χρόνου;

Την πρώτη εβδομάδα του μήνα να περιμένεις κάποια έντονα συναισθήματα, που τελειώνουν με τον Ερμή να μπαίνει στον Κριό. Αυτή η πλανητική αλλαγή θα δώσει είναι μια ώθηση στις πράξεις και τα λόγια μας. Θα βρεθούμε να προχωράμε με πάθος και κίνητρα και δεν θα μένουμε πια πίσω αυτό που πραγματικά πιστεύουμε.

Τη δεύτερη εβδομάδα υπάρχει άλλη μια νέα σελήνη, αλλά αυτή τη φορά στους Ιχθύς. Είναι η στιγμή που πρέπει να συντονιστείς με τη διαίσθησή σου. Εάν προκύψουν συναρπαστικές νέες ευκαιρίες και το ένστικτό σου σού λέει να τις αρπάξεις, αυτό να κάνεις. Η Αφροδίτη θα βρίσκεται στους Ιχθύς, κάτι που θα μας παρακινείσει να πραγματοποιήσουμε τα πιο τρελά μας όνειρα.

Στις 17 Μαρτίου, μπορεί να υπάρξει μία συναισθηματική σύγκρουση και μετά από αυτό θα έχουμε την εαρινή ισημερία στις 20, η οποία θα μας προετοιμάσει να δοκιμάσουμε νέα πράγματα και να κάνουμε μερικές μεγάλες αλλαγές.

Τέλος, στις 25 Μαρτίου, έρχεται μία έκλειψη Σελήνης στον Ζυγό. Θα έρθουν στο προσκήνιο βαθιά ριζωμένα πάθη, αλλά και η συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να αφήσουμε να φύγουν. Αυτή είναι μια στιγμή για να καταλάβουμε τι θέλουμε πραγματικά αντί να ακολουθολυμε απλώς τη ροή.

Κριός

Η αρχή του μήνα θα είναι ενδιαφέρουσα. Θα έχεις τις ευκαιρίες σου για να επιλύσεις ορισμένα βαθιά ριζωμένα ζητήματα. Μην επικρίνεις τον εαυτό σου σκληρά ή μην κάνεις βιαστικές αλλαγές. Τώρα δεν είναι η ώρα για μια ριζική αναθεώρηση, αλλά περισσότερο για μια ματιά ενδοσκόπησης στα μοτίβα που σε κρατούν πίσω.

Η νέα σελήνη στους Ιχθύς στις 10 Μαρτίου θα σου φέρει αμφιβολίες για τον εαυτό σου και απογοήτευση. Μην αφήνεις τον θόρυβο των άλλων να διαταράξει αυτή τη διαδικασία. Στο δεύτερο μισό του μήνα, θα δυσκολευτείς να αλλάξεις τη νοοτροπία των άλλων αλλά θα πρέπει να μείνεις σταθερή στις θέσεις σου. Στο τέλος του μήνα, καθώς μπαίνουμε στην εποχή του Κριού ξεκινάει ο γενέθλιος μήνας οπότε απόλαυσέ το.

Ταύρος

Έχεις μια πραγματική τάση να παραμένεις στη ζώνη άνεσής σου, επιλέγοντας πάντα την «ασφαλή» επιλογή. ΟΚ, έχεις καεί στο παρελθόν. Αλλά μερικές φορές χρειάζεται να ακολουθείς αυτή τη φωτιά μέσα σου αντί να προσπαθείς να τη σβήσεις. Αυτό το μήνα, τα αστέρια θα ευθυγραμμιστούν για να προσφέρουν μια στιγμή που θα δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό που ενώ στην αρχή θα σου φανεί περίεργο στην πορεία θα σου αλλάξει τη ζωή.

Στο δεύτερο μισό του μήνα, περίμενε μια έκρηξη δημιουργικότητας. Δώσε στον εαυτό σου την άδεια να το απολαύσει. Κράτησε το μυαλό σου ανοιχτό και πειραματίσου με τη ροή των πραγμάτων.

Δίδυμοι

Κάνε λίγο χώρο για να συζητήσεις τις διαφωνίες σου στην αρχή του μήνα. Μπορεί να εκπλαγείτε από το πόση κατανόηση θα βρείτε. Η ενέργεια για συμβιβασμούς αυτή την περίοδο είναι πλούσια, οπότε φρόντισε να τη χρησιμοποιήσεις προς όφελός σου. Στο τέλος Μαρτίου, θα νιώσεις μια ανανεωμένη εστίαση στην καριέρα σε συνδυασμό με μια πλημμύρα δημιουργικών ιδεών. Μην μένεις σε ιδέες που μπορεί να χρειαστούν πολύ χρόνο και προσπάθεια.

Καρκίνος

Αγαπάς να μένεις σπίτι. Το ξέρουμε αλλά υπάρχουν φορές που πρέπει να βγάλεις τον εαυτό σου εκεί έξω. Δοκίμασέ το. Μερικές συναρπαστικές ευκαιρίες θα μπορούσαν να έρθουν στο δρόμο σου αν βγεις λίγο από τα συνηθισμένα. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα νέων ταξιδιών και ευκαιριών εκπαίδευσης. Η Αφροδίτη και ο Άρης σε στηρίζουν όλο τον μήνα, δημιουργώντας έναν συνδυασμό ρομαντισμού και πάθους. Προσοχή όμως στην επικοινωνία, καθώς ο Ερμής δεν βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση. Μίλησε προσεκτικά, ειδικά αν αφορά ιδέες που θα επηρεάσουν το μέλλον σου.

Λέων

Αγαπητέ Λέων, ο Μάρτιος παρουσιάζεται αρκετά ισορροπημένος για σένα. Οι διελεύσεις στον Υδροχόο αναδεικνύουν κάποια ένταση, αλλά μόνο προσωρινή, καθώς σύντομα θα αλλάξουν ζώδιο. Εκμεταλλεύσου αυτόν τον μήνα για να απολαύσεις ηρεμία, καθώς αργότερα θα χρειαστεί να επικεντρωθείς στην επίτευξη των στόχων σου. Ο Ερμής στον Κριό θα ευνοήσει τη λάμψη σου.

Παρθένος

Προσέγγισε ό,τι θα συμβεί αυτόν τον μήνα με προσοχή. Οι διελεύσεις είναι απέναντι από το ζώδιό σου, με αποτέλεσμα να μην θες να αφεθείς. Οι ενέργειες παρουσιάζουν αποχρώσεις που σχετίζονται με τη φαντασία άρα χρησιμοποίησε την καλλιτεχνική σου πλευρά και αφιέρωσε χρόνο στην ευεξία σου. Η μαγική σου στιγμή θα έρθεις στις 23 Μαρτίου, οπότε περιποιήσου τον εαυτό σου και φρόντισε το σώμα σου.

Ζυγός

Ο καιρός περνά, αλλά εσύ μένεις ανενόχλητος. Οι δονήσεις αυτής της περιόδου είναι ένα θεραπευτικό φάρμακο για σένα. Βυθίσου στη φαντασία, άφησε τον εαυτό σου να έρθει σε επαφή με τα συναισθήματα. Η Πανσέληνος στο ζώδιό σου να αφήσεις αυτούς που δεν περπατούν δίπλα σου. Στις 25 Μαρτίου, πες αντίο στα άσχημα vibes.

Σκορπιός

Μόλις κέρδισες έναν αναστεναγμό ανακούφισης για να ξεκινήσεις έναν μήνα γεμάτο ευκαιρίες, προσωπικές και μη. Η Αφροδίτη και ο Άρης είναι στο ζώδιο των Ιχθύων, προσελκύοντας γύρω σου τον πλούτο της ενσυναίσθησης. Νιώσε ότι ήρθε η ώρα να μοιραστείς κάποια από τα τρωτά σημεία σου με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, διατηρώντας σαφή και άμεση επικοινωνία.

Τοξότης

Μετά από μια περίοδο ασυγκράτητης χαράς, ο Μάρτιος σου ζητά να επιβραδύνεις λίγο. Η Αφροδίτη και ο Άρης δεν είναι υπέρ σου αυτόν τον μήνα, αλλά σε ωθούν προς νέες προκλήσεις, ενθαρρύνοντάς σε να ξεπεράσεις τη ζώνη άνεσής. Ο Ερμής φέρνει στο τραπέζι νέες ιδέες, αλλά θα πρέπει να περιμένεις μερικούς μήνες ακόμη για να τις εφαρμόσεις.

Αιγόκερως

Βυθισμένος σε μια φούσκα φαντασίας και ρομαντισμού, αυτόν τον μήνα νιώθεις ονειροπόλος. Ωστόσο, θα χρειαστεί να βρείς μια ισορροπία μεταξύ των αναγκών σου και των αναγκών των άλλων, καθώς η Πανσέληνος σε καλεί να εξετάσεις και τις δύο όψεις. Αφιέρωσε χρόνο στη δημιουργικότητα της δουλειάς και προσπάθησε να κάνεις τα πράγματα πιο ζωντανά. Στις 5 Μαρτίου, όλα περιστρέφονται γύρω σου. Απόλαυσέ το.

Υδροχόος

Τα αστέρια συνεχίζουν να παίζουν υπέρ σου. Ο Άρης θα είναι ο υποστηρικτής σου για το μεγαλύτερο μέρος του μήνα, μεταφέροντας αυτοπεποίθηση και ενέργεια. Θα μπορούσαν να προκύψουν νέες γνωριμίες, αν και μπορεί να είναι αποδειχτούν επιφανειακές περιπέτειες. Η Πανσέληνος στο τέλος του μήνα θα αναδείξει την επιθυμία σου για ελευθερία, την οποία ακολούθησε με αγάπη και ρομαντισμό.

Ιχθύς

Όνειρα νύχτα και μέρα. Ο Μάρτιος είναι ο μήνας σου και σου ευχόμαστε ότι καλύτερο. Μετά από εντάσεις που προκάλεσε ο Κρόνος, ήρθε η ώρα να αφοσιωθείς στον εαυτό σου χωρίς έγνοιες και αγωνίες. Ο Άρης και η Αφροδίτη είναι στο πλευρό σου, δημιουργώντας μια περίοδο ρομαντισμού. Άφησε τον εαυτό σου να παρασυρθεί από την ενέργεια και κάνε τα πράγματα να δουλέψουν υπέρ σου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.