Beyonce: Η σέξι καουμπόισσα άφησε για λίγο το καπέλο της και «μεταμορφώθηκε» σε ροκ σταρ

Η «μεταμόρφωση» της Beyonce σε μια ροκ σταρ για το εξώφυλλο του «CR Fashion Book» είναι εντυπωσιακή. Το 42χρονο μουσικό είδωλο πόζαρε για το 24ο τεύχος του εμβληματικού περιοδικού μόδας με ρούχα σχεδιαστών.

Ανέδειξε την υπέροχη σιλουέτα της με μια ρομαντική, αλλά και μοντέρνα εμφάνιση που αποτελούνταν από ένα τοπ εμπνευσμένο από κορσέ, διάφανα γάντια και τακούνια.

Η έκδοση του «CR Fashion Book» της Beyonce θα κυκλοφορήσει στις 29 Μαρτίου και οι θαυμαστές πήραν μια γεύση από τη σέξι φωτογράφισή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η @beyonce επέστρεψε», έγραψε το περιοδικό στην ανάρτησή του. «Η Beyonce ετοιμάζεται για την επόμενη εξέλιξή της, μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει την απαράμιλλη επιρροή της με μια τολμηρή άνοδο, θέτοντας νέα όρια. Τόσα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει την τελευταία δεκαετία».

Σε μια φωτογράφιση για το εξώφυλλο του περιοδικού «Essence» για το τεύχος Μαρτίου-Απριλίου, η Beyonce μίλησε για το νέο εγχείρημά της και για το ιστορικό της οικογένειάς της στην περιποίηση μαλλιών.

Η πολύπλευρη καλλιτέχνιδα δήλωσε ότι μερικές από τις πρώτες της αναμνήσεις είναι από το κομμωτήριο της μητέρας της, Tina Knowles.

«Την έβλεπα να λούζει και να κουρεύει τα μαλλιά, να μεταμορφώνει τις γυναίκες, αφήνοντάς τες να αισθάνονται πραγματικά καλά. Κοιτάζοντας πίσω, ήταν κάτι περισσότερο από ένα απλό ραντεβού για τα μαλλιά. Ήταν θεραπεία», θυμήθηκε η νικήτρια του Billboard Music Award.

Ενώ εργαζόταν στο κομμωτήριο, η άλλοτε εσωστρεφής νεαρή γυναίκα αποφάσισε ότι ήθελε να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο. «Ήταν στο κομμωτήριό της που συνειδητοποίησα τα όνειρά μου να γίνω καλλιτέχνιδα, εμπνευσμένη από μία από τις πελάτισσές της που έτυχε να είναι τραγουδίστρια της όπερας», εξήγησε.

«Με καθήλωσαν οι ιστορίες της από ένα πρόσφατο ταξίδι της στη Γερμανία. Με δέος, θυμάμαι καθαρά να λέω στη μαμά μου ότι ήθελα να γίνω σαν την πελάτισσά της», πρόσθεσε.

