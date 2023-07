Η Shakira βγαίνει με τον Jimmy Butler: Την κάνει να χαμογελά και δεν έχει πρόβλημα με τη διαφορά ηλικίας

Ο σταρ των Miami Heat, Jimmy Butler, και η Shakira βγαίνουν, αλλά το πάνε αργά, σύμφωνα με δημοσίευμα του «US Weekly», το οποίο υποστηρίζει ότι η διάσημη τραγουδίστρια περνάει καλά, την κάνει να γελά και ότι δεν την ενοχλεί η διαφορά ηλικίας.

Η 46χρονη Shakira είναι 13 χρόνια μεγαλύτερη από τον Μπάτλερ και οι δυο τους έχουν συνδεθεί εδώ και αρκετούς μήνες, ειδικά από τότε που εθεάθη στους αγώνες των Heat, στα playoffs του NBA.

