Σάλος με καμπάνια διάσημης εταιρίας καλλυντικών που έβαλε έναν μουσάτο να βάφεται

Καταιγισμό αρνητικών κυρίως σχολίων προκάλεσε στα social media η τελευταία καμπάνια της μεγαλύτερης μάρκας καλλυντικών στο κόσμο, της Maybelline, όπου ένας μουσάτος άνδρας δοκιμάζει το best-seller κραγιόν της.

Maybelline under fire for using bearded model in ad after Dylan Mulvaney flap https://t.co/ONps5Lk8JU pic.twitter.com/kvyMmZriPg

Στη διαφήμιση της μάρκας για την Amazon Prime Day, ο γενειοφόρος και φαλακρός influencer και makeup artist Ryan Vita – βαμμένος άψογα και με ένα τσιμπιδάκι με χάντρες στα γένια του - δοκιμάζει το κραγιόν της εταιρίας.

Μάλιστα δίνει ένα φιλί στο χέρι του (προσέξτε τα νύχια) και το στέλνει στους θεατές, δείχνοντας ότι κανένα gloss δεν έχει μεταφερθεί στο χέρι του.

Το βίντεο προβλήθηκε στα social media της Maybelline (θυγατρική της L’Oreal) περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια φορές σε λιγότερες από 24 ώρες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους χρήστες και σχεδόν 2.000 αρνητικά.

«Τώρα ξέρετε τι μάρκα να ΜΗΝ αγοράσετε», «ίσως είναι πνευματικά ασθενείς, maybe it's Maybelline» και «απαράδεκτο και ενοχλητικό βίντεο», «πολύ κακό μάρκετινγκ», είναι κάποια ενδεικτικά σχόλια.

«Α, ναι. Τίποτα δεν με εμπνέει περισσότερο για να αγοράσω μακιγιάζ από το να το βλέπω μουτζουρωμένο στο πρόσωπο ενός γενειοφόρου άνδρα», έγραψε επίσης ένας χρήστης στο Twitter.

Ah, yes. Nothing inspires me to buy makeup more than seeing it smudged on the face of a bearded man!