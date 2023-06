Shakira: Έμαθα για την «προδοσία» του Πικέ, ενώ ο πατέρας μου νοσηλευόταν στην εντατική

Η Σακίρα μίλησε στον Τύπο σχετικά με την οδυνηρή στιγμή που έμαθε ότι ο πατέρας των παιδιών της, Ζεράρ Πικέ, την είχε προδώσει έχοντας σχέση με άλλη γυναίκα, ενώ ο πατέρας της είχε ένα ατύχημα που τον οδήγησε στην εντατική.

Μιλώντας στο ισπανικό «People» ανέφερε ότι έμαθε για την εξωσυζυγική σχέση του Πικέ από τις ειδήσεις, όταν η ίδια ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση λόγω της υγείας του πατέρα της. Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τότε που η Κολομβιανή σούπερ σταρ έβαλε ένα «τέλος» στη σχέση της με τον Πικέ και πλέον έχει χαράξει τη δική της πορεία μαζί με τα παιδιά της.

