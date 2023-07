Robert De Niro: Συνελήφθη γυναίκα για τον θάνατο του εγγονού του

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης συνέλαβε μια 20χρονη κοπέλα, η οποία φέρεται να είναι έμπορος ναρκωτικών και να πούλησε ναρκωτικά στον νεαρό, λίγο πριν εκείνος εντοπιστεί νεκρός

Ο 19χρονος εγγονός του Robert De Niro, Leandro De Niro Rodriguez, βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν στις 2 Ιουλίου και έκτοτε διενεργούνται έρευνες για να διαλευκανθούν τα αίτια του θανάτου του.

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης συνέλαβε μια 20χρονη κοπέλα, η οποία φέρεται να είναι έμπορος ναρκωτικών και να πούλησε ναρκωτικά στον νεαρό, λίγο πριν εκείνος εντοπιστεί νεκρός, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ.

Η Sofia Haley Marks, γνωστή ως η «Percocet Princess», κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο θάνατος του 19χρονου Leandro οφείλεται σε υπερβολική δόση, αφού κοντά στο άψυχο σώμα του βρέθηκε άσπρη ουσία σε μορφή σκόνης, όπως αναφέρει η «New York Post».

A 20-year-old woman has been arrested for allegedly selling the drugs that killed Robert De Niro's grandson, according to a police officialhttps://t.co/1Q04LOjsDq — Sky News (@SkyNews) July 14, 2023

Πριν από λίγες ημέρες, η μητέρα του Leandro, Drena De Niro, είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο γιος της πέθανε, αφού του πούλησαν χάπια με φαιντανύλη. Το συνθετικό οπιοειδές φαιντανύλη, ένα νόμιμο συνταγογραφούμενο παυσίπονο, αποτελεί πλέον προϊόν της μαύρης αγοράς. Φτηνό, έως και 100 φορές πιο ισχυρό από τα φυσικά οπιοειδή, είναι εξίσου θανατηφόρο.

Η φαιντανύλη κατασκευάζεται κυρίως στην Κίνα, η οποία την στέλνει είτε ολόκληρή είτε με τη μορφή ακατέργαστων συστατικών (ονομάζονται πρόδρομες ουσίες), με πλοία στο Μεξικό. Εκεί παραλαμβάνεται από τα καρτέλ, σύμφωνα με τον Ben Westhoff, συγγραφέα του «Fentanyl, Inc. How Rogue Chemists Created the Deadliest Wave of the Opioid Epidemic».

Το άτομο που πούλησε τα νοθευμένα ναρκωτικά στον γιο της το έκανε εν γνώσει του, ισχυρίστηκε η Drena De Niro, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Κάποιος του πούλησε χάπια νοθευμένα με φαιντανύλη, που ήξερε ότι ήταν νοθευμένα, αλλά παρόλα αυτά του τα πούλησε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.