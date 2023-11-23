Cuba Gooding Jr: Αντιμέτωπος με νέες αγωγές για σεξουαλική επίθεση

Ο Κούμπα Γκούντινγκ Τζούνιορ μηνύθηκε, την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023, από δύο γυναίκες, των οποίων οι υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης εναντίον του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού αποτέλεσαν το υπόβαθρο μιας ποινικής δίωξης που κατέληξε με την παραδοχή της ενοχής του, αλλά χωρίς να εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Cuba Gooding Jr sued for alleged sexual misconduct in NYC bars https://t.co/LiHMSVOVy8 November 23, 2023

Σε καταγγελία που κατατέθηκε σε δικαστήριο της πολιτείας της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν, η Jasmine Abbay δήλωσε ότι ο σταρ του «Jerry Maguire» τη φίλησε με τη βία τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ εργαζόταν ως σερβιτόρα στο νυχτερινό κέντρο LAVO, στο κέντρο του Μανχάταν.

Η άλλη καταγγέλλουσα, η Kelsey Harbert, κατηγόρησε τον Gooding ότι της άγγιξε το στήθος τον Ιούνιο του 2019 στο μπαρ Magic Hour, επίσης στο κέντρο της πόλης.

«Οι πελάτισσές μας στερήθηκαν τη δικαιοσύνη που ζητούσαν στην ποινική υπόθεση», ανέφερε η δικηγόρος των δύο γυναικών. «Ζητούν τώρα δικαιοσύνη στις αστικές τους υποθέσεις».

Cuba Gooding Jr faces new sexual assault lawsuits https://t.co/61teZjTwfP pic.twitter.com/v1UsZuKyEq — Reuters (@Reuters) November 22, 2023

Οι Abbay και Harbert ζητούν απροσδιόριστες αποζημιώσεις για επίθεση και ξυλοδαρμό βάσει του νόμου για τους ενήλικες επιζώντες, ενός ειδικού νόμου της πολιτείας της Νέας Υόρκης που επιτρέπει στις γυναίκες να μηνύουν τους φερόμενους ως θύτες τους ακόμη και αν έχουν παραγραφεί. Άλλοι που μηνύθηκαν είναι οι ηθοποιοί Russell Brand και Bill Cosby, ο πρώην παραγωγός ταινιών, Harvey Weinstein, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και ο μεγιστάνας της χιπ-χοπ, Sean «Diddy» Comb, η υπόθεση του οποίου διευθετήθηκε.

