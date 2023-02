Η Emily Ratajkowski και άλλες επώνυμες αποτίνουν φόρο τιμής στη Ράκελ Γουέλς – Όλες ποζάρουν με μπικίνι

Ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του σεξ στην ιστορία του κινηματογράφου, η Ράκελ Γουέλς, πέθανε στις 15 Φεβρουαρίου σε ηλικία 82 ετών μετά από μάχη με μια αδιευκρίνιστη ασθένεια, και ως φόρο τιμής, αρκετές διασημότητες έχουν αναδημιουργήσει ή αναδημοσιεύσει εικόνες της, κυρίως από την ταινία «One Million Years B.C».

Μία από αυτές τις διασημότητες, που αναδημοσίευσαν φωτογραφίες με το διάσημο γούνινο μπικίνι ήταν το super model, Έμιλι Ρατακόφσκι. «Έχω εμμονή με τις εικόνες αναφοράς και αυτή η εικόνα, η αφίσα της με αυτό που αποκαλούσαν "το πρώτο μπικίνι της ανθρωπότητας"... την λατρεύω. Είναι διασκεδαστικό και λίγο ιδιόρρυθμο», εξήγησε η Έμιλι.

Emily Ratajkowski, more pay tribute to Raquel Welch in iconic fur bikini https://t.co/61NzFu9MJf pic.twitter.com/ujZJVxbg2J