Η απάντηση των royals στο "Harry&Meghan": Όλοι μαζί σε χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο, με οικοδέσποινα την Κέιτ

Λίγη ώρα μετά την προβολή των νέων επεισοδίων του ντοκιμαντέρ «Χάρι & Μέγκαν» και τις κατηγορίες του ζευγαριού για το Παλάτι και τους συγγενείς τους, η βασιλική οικογένεια «απάντησε» στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τον δικό της τρόπο: με μία δημόσια επίδειξη ενότητας.

Όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας παρευρέθηκαν στο χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο που πραγματοποιήθηκε στο Αββαείο του Ουέστμινστερ - με οικοδέσποινα για πρώτη φορά την πριγκίπισσα της Ουαλίας (και μελλοντική βασίλισσα), Κέιτ Μίντλετον.

Την διάρκειας μίας ώρας συναυλία - η οποία ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ και στις αξίες που επέδειξε σε όλη της τη ζωή - παρακολούθησε ο βασιλιάς Κάρολος με την Καμίλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με τα δύο μεγαλύτερα παιδιά και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας καθώς και η οικογένεια της Κέιτ.

Kisses and curtsies as the Wales family greet the King and Queen!❤️👑#TogetherAtChristmas pic.twitter.com/hNKYdZZPQs