Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Θα αναλάβετε επιπλέον αρμοδιότητες σήμερα, κάτι που σημαίνει επιπλέον δουλειά και υποχρεώσεις… Σας περιμένουν όμως σπουδαία επιτεύγματα. Σε προσωπικό επίπεδο σας προσελκύουν τα παράδοξα και τα παράτολμα και μάλιστα σε πνευματικό επίπεδο. Αποφύγετε οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε και δεν μπορείτε να ελέγξετε, για να μην βρεθείτε μπλεγμένοι χωρίς να το καταλάβετε…

Ταύρος

Αναμοχλεύεται το παρελθόν και έρχονται αναμνήσεις στην επιφάνεια από πρόσωπα και καταστάσεις του πρόσφατου παρελθόντος. Ίσως να συναντήσετε έναν παλιό φίλο που θα σας θυμίσει μια ξεχασμένη εποχή της ζωής σας… Το φανταστικό και το πραγματικό δεν θα έχουν σαφή όρια για σας, φίλοι μου, και για αυτό θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στις δράσεις σας. Αφήστε σοβαρές αποφάσεις για άλλη μέρα.

Δίδυμοι

Κάποια σοβαρά προβλήματα θα σας απασχολήσουν στον εργασιακό σας χώρο. Δεν σημαίνει ότι έφτασε η καταστροφή, θα πρέπει όμως να ασχοληθείτε σοβαρά και υπεύθυνα για την επίλυση τους… Με αυτοπεποίθηση και υψηλό ηθικό θα καταφέρετε να χειριστείτε επιδέξια τις υποθέσεις που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Η θετική ενέργεια πάντοτε βοηθάει να εξομαλυνθούν οι καταστάσεις και να επιλυθούν τα προβλήματα πολύ πιο εύκολα.

Καρκίνος

Είναι μια εξαιρετική μέρα, μια και η αλήθεια θα λάμψει και θα δικαιωθείτε στα μάτια όσων δυσπιστούσαν απέναντι σας! Απολαύστε την νίκη σας και χαλαρώστε με φιλικές παρέες. Η μέρα προσφέρεται για επινίκιες γιορτές! Μην παίρνουν όμως τα μυαλά σας αέρα, γιατί μπορεί να κερδίσατε μια μάχη, όχι όμως και τον πόλεμο…

Λέων

Κάτι η μέρα, κάτι οι πλανητικές συγκυρίες, η φαντασία σας, σας ταξιδεύει σε κόσμους μαγικούς και ονειρεμένους… Φροντίστε μόνο που και που να πατάτε και λίγο στο έδαφος. Έχετε καλές ηγετικές ικανότητες και μπορείτε να εμπνεύσετε τους γύρω σας, ιδίως στον εργασιακό χώρο. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξετε είναι να ανταμείβετε δίκαια τους γύρω σας για τις προσπάθειες τους.

Παρθένος

Ηρεμία και γαλήνη επικρατεί γύρω σας και αυτό θα σας βοηθήσει να διεκπεραιώσετε τόσο τις δουλειές σας όσο και τις υποχρεώσεις σας προς την οικογένεια με έναν ομαλό και χαλαρό τρόπο. Με καλή συγκέντρωση και στοχευμένη δράση έχετε την ευκαιρία να κλείσετε με ευνοϊκούς όρους κάποιες υποθέσεις σας που χρονίζουν και να πάρετε μια βαθιά ανάσα.

Ζυγός

Η ηρεμία σας χαρακτηρίζει σήμερα και μια διάθεση να συμφιλιωθείτε με τους γύρω σας και τις καταστάσεις που συμβαίνουν. Αποβάλλετε τα αρνητικά συναισθήματα που τρέφετε για κάποιους και συγχωρήστε τους για να προχωρήσετε μπροστά… Κάποια μικρά προβλήματα υγείας ίσως να σας ταλαιπωρήσουν, δεν πρόκειται όμως για κάτι πραγματικά σημαντικό. Θωρακίστε λίγο περισσότερο τον οργανισμό σας με ξεκούραση και καλό φαγητό.

Σκορπιός

Οι εξελίξεις στον τομέα της καριέρας είναι πολύ καλές και είναι καιρός να ευχαριστήσετε με τον τρόπο που εσείς θα επιλέξετε σε όσους σας στάθηκαν στα δύσκολα και σας βοήθησαν έμπρακτα για να ανακάμψετε. Ένα αίσθημα μοναξιάς όμως φαίνεται να σας βαραίνει...Εάν κοιτάξετε όμως γύρω σας θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που σας αγαπούν και θέλουν να βρεθούν δίπλα σας.

Tοξότης

Θα πρέπει να πάρετε αποστάσεις από την συναισθηματική σας πλευρά σήμερα, εν ανάγκη καταπιέζοντας το συναίσθημα, για να μην πληγωθείτε από όσα θα συμβούν γύρω σας με στόχο εσάς. Εμπόδιο και δυσκολίες θα εμφανιστούν στον δρόμο σας και θα σας εκνευρίσουν, δεν θα πρέπει όμως να τα αγνοήσετε γιατί θα δυσκολέψουν πολύ την εργασία σας. Αντιμετωπίστε τα κατά μέτωπο!

Αιγόκερως

Κάποιες απροσδιόριστες ανησυχίες θα έχετε, που θα χαλάσουν την καλή σας διάθεση. Εμπιστευτείτε τους φόβους σας σε δικούς σας ανθρώπους και θα χαλαρώσετε αισθητά. Βρείτε τι είναι αυτό που σας προκαλεί ανησυχία και τροφοδοτεί τις φοβίες σας και αποβάλλετε το από την ζωή σας. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να χαρείτε τα όσα καλά έχετε κατακτήσει και να δημιουργήσετε χώρο για τα καινούργια.

Υδροχόος

Αρκετά σκαμπανεβάσματα στην διάθεση σας και στα ενεργειακά σας αποθέματα θα καταγράψει η μέρα. Θα υπάρξουν στιγμές με έντονους ρυθμούς δουλειάς, αλλά και άλλες που θα θέλετε να αποτραβηχτείτε και να χαλαρώσετε… Αντιμετωπίζετε διλήμματα και μάλιστα θα πρέπει να διαλέξετε ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα. Κατά βάθος ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πάρτε όμως και την συμβουλή ατόμων που εμπιστεύεστε…

Ιχθείς

Μην αναιρείτε χωρίς σημαντικό λόγο κάποιες υποσχέσεις που δώσατε, ακόμη και να το μετανιώσατε. Οφείλετε να κρατήσετε τον λόγο σας. Έχετε επίσης την διάθεση να βγείτε και πάλι από το καβούκι σας και να συγχρωτιστείτε με τον κόσμο. Καιρός ήταν, μια και τον τελευταίο καιρό σας έχουν απορροφήσει τα προβλήματα της καθημερινότητας σας.

