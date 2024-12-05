Gwyneth Paltrow: Οι αγωγές, οι απολύσεις και το «τέλος» της Goop

«Δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι πραγματικά διευθύνω την εταιρεία μου», δήλωσε η Γκουίνεθ Πάλτροου για τη «Goop» -μια εταιρεία ευεξίας και lifestyle- σε συνέντευξή της στους «New York Times» τον Οκτώβριο του 2023. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους, η Goop -που ιδρύθηκε από την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό, η οποία είναι και διευθύνουσα σύμβουλος- γιόρτασε την 15η επέτειό της.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ίδιας της Πάλτροου, απασχολούσε 170 άτομα και περιελάμβανε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών σημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, η Paltrow άφησε να εννοηθεί ότι η εταιρεία μπορεί να μην αποτελεί μέρος του μέλλοντός της για πολύ ακόμα. «Δεν μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά για πάντα», παραδέχτηκε.

H «Goop» ξεκίνησε ως ένα newsletter ευεξίας που έγραφε η Paltrow από την κουζίνα της και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε μια αυτοκρατορία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία έγινε γνωστή για τα συχνά αμφιλεγόμενα προϊόντα και τις πρακτικές της. Η Goop είναι επίσης γνωστή για τους αντισυμβατικούς οδηγούς δώρων διακοπών της. Για παράδειγμα, το 2023, μερικά από τα πιο εκκεντρικά αντικείμενα περιλάμβαναν έναν χρυσό δονητή 24 καρατίων για 15.000 δολάρια και μια κεφαλή ντους, η οποία χρησίμευε και ως «διεγέρτης κλειτορίδας», με τιμή 119 δολάρια.

Το 2024, η εκκεντρικότητα συνεχίστηκε με έναν δονητή που παίζει τα αγαπημένα σας τραγούδια για 159 δολάρια και ένα καπέλο του μπέιζμπολ με ενσωματωμένη θεραπεία με κόκκινο φως, που προορίζεται για την τόνωση της ανάπτυξης των μαλλιών και την αναζωογόνηση του τριχωτού της κεφαλής, σε τιμή 449 δολαρίων. Αν και η εταιρεία συνεχίζει να γίνεται πρωτοσέλιδο για τα προκλητικά προϊόντα της, πρόσφατα ενεπλάκη σε νομικά ζητήματα. Τον Μάρτιο, αποκαλύφθηκε ότι η Goop μηνύθηκε από άλλη εταιρεία ευεξίας για παραβίαση εμπορικού σήματος.

Έξι μήνες μετά τη μήνυση, η οποία δεν έχει τελεσιδικήσει, η Goop αντιμετώπισε άλλη μια αναποδιά τον Σεπτέμβριο. «Η Goop της Γκουίνεθ Πάλτροου μειώνει το 18% του εργατικού δυναμικού για να επικεντρωθεί στα προϊόντα ομορφιάς», ανέφεραν διάφορα αμερικανικά πρακτορεία, συμπεριλαμβανομένου του «Women's Wear Daily», ενός κορυφαίου περιοδικού της βιομηχανίας της μόδας.

«Η Goop προσπαθεί εδώ και καιρό να γίνει γνωστή ως εταιρεία ευεξίας, πουλώντας κάθε είδους προϊόντα που κάποιοι μπορεί να θεωρούν περίεργα. Ήταν παλαβό. Οι μόδες δεν διαρκούν», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του πρακτορείου δημοσίων σχέσεων HeraldPR της Νέας Υόρκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «New York Post».

Για τους ειδικούς, μία από τις προκλήσεις της εταιρείας ήταν η υπερβολική διαφοροποίησή της. Μέχρι τώρα, η Goop έχει συμπεριλάβει ένα ενημερωτικό δελτίο, ένα podcast, τη σειρά προϊόντων Goop Beauty, τη σειρά ρούχων G. Label by Goop, τη σειρά σεξουαλικής ευεξίας Goop Wellness, δύο εκπομπές Netflix και πέντε καταστήματα. Ξεκίνησε ακόμη μια σειρά συνεδρίων ευεξίας και μια πολυτελή κρουαζιέρα, η οποία υποσχέθηκε «ένα μείγμα ανακάλυψης και αποκατάστασης» όταν προωθήθηκε το 2022.

Ωστόσο, μετά τις περικοπές προσωπικού, οι οποίες επηρέασαν περίπου 40 από τους 216 εργαζόμενους εκείνη την εποχή, η Goop αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα σε τρεις βασικούς τομείς: «ομορφιά, μόδα και φαγητό» και να εγκαταλείψει πρωτοβουλίες που αποδείχθηκαν λιγότερο κερδοφόρες, όπως η ευεξία (ιδιαίτερα η σεξουαλική ευεξία) και τα ταξίδια ανέφερε το «Business Insider». Ένα από τα άτομα που απολύθηκαν ήταν η διευθύντρια μάρκετινγκ, Λόρεν Τζόνστον, πρώην στέλεχος της Google, η οποία ήταν μόλις οκτώ μήνες στην εταιρεία.

Το 2018, μια δεκαετία μετά την έναρξή της, η «Goop» αποτιμήθηκε στα 250 εκατ. δολάρια, ανέφεραν οι «New York Times». Με αυτά τα δεδομένα, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Πάλτροου έχει μειώσει σε μεγάλο βαθμό τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές της εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, τα χρυσά χρόνια της «Goop» φαίνεται να ξεθωριάζουν. Μετά τη μείωση του προσωπικού κατά 18% τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία πραγματοποίησε έναν ακόμη γύρο απολύσεων, επηρεάζοντας το 6% του εργατικού δυναμικού της σε διάφορα τμήματα, όπως ομορφιά, προγραμματισμός και δημιουργικό.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας, η οποία έχει περιουσία που ξεπερνά τα 200 εκατ. δολάρια, έχει ήδη ένα σχέδιο για το πότε τελικά θα αποχωρήσει από την εταιρεία. «Είπα στη μητέρα μου, την ηθοποιό Blythe Danner, ότι θα κάνω ένα θεατρικό έργο όταν πουλήσω την εταιρεία», αποκάλυψε στη συνέντευξή της στους «New York Times».

Πηγή: skai.gr

