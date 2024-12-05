Δέκα χρόνια μετά το επικό cover του Last Christmas σε πρωινή εκπομπή, όπου είχε αδήσει όλους άφωνους με την παθιασμένη ερμηνεία του, ο Στράτος Τζώρτζογλου τραγούδησε ξανά ζωντανά την χριστουγεννιάτικη επιτυχία και μας θύμισε την μοναδική του ερμηνεία.

Ο ηθοποιός τραγούδησε α καπέλα το Last Christmas στη ραδιοφωνική εκπομπή Fight Club και απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star.

Δείτε το βίντεο...

Πηγή: skai.gr

