O Στράτος Τζώρτζογλου τραγουδάει ξανά το Last Christmas, 10 χρόνια μετά την επική ερμηνεία του – Βίντεο

Ο ηθοποιός τραγούδησε α καπέλα το Last Christmas στο ραδιόφωνο και μας θύμισε την μοναδική του ερμηνεία...

Στράτος Τζώρτζογλου Facebook

Δέκα χρόνια μετά το επικό cover του Last Christmas σε πρωινή εκπομπή, όπου είχε αδήσει όλους άφωνους με την παθιασμένη ερμηνεία του, ο Στράτος Τζώρτζογλου τραγούδησε ξανά ζωντανά την χριστουγεννιάτικη επιτυχία και μας θύμισε την μοναδική του ερμηνεία. 

Ο ηθοποιός τραγούδησε α καπέλα το Last Christmas στη ραδιοφωνική εκπομπή Fight Club και απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star. 

Δείτε το βίντεο...

