Δέκα χρόνια μετά το επικό cover του Last Christmas σε πρωινή εκπομπή, όπου είχε αδήσει όλους άφωνους με την παθιασμένη ερμηνεία του, ο Στράτος Τζώρτζογλου τραγούδησε ξανά ζωντανά την χριστουγεννιάτικη επιτυχία και μας θύμισε την μοναδική του ερμηνεία.
Ο ηθοποιός τραγούδησε α καπέλα το Last Christmas στη ραδιοφωνική εκπομπή Fight Club και απόσπασμα προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star.
Δείτε το βίντεο...
