Με την τεράστια επιτυχία της μάρκας ευεξίας που έχει δημιουργήσει, τη «Goop», η Gwyneth Paltrow έχει γίνει ένα είδος γκουρού στο θέμα. Οι θαυμαστές της θέλουν να γνωρίζουν τα πάντα για την ίδια, ακόμη και τι κάνει πριν κοιμηθεί.

Σε μια νέα συνέντευξη για το «Air Mail Weekly», η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι κοιμάται σε στρώμα 60.000 δολαρίων και με ταινία στο στόμα. Η συνέντευξή της σηματοδοτεί την επιστροφή της στα κινηματογραφικά πλατό, για πρώτη φορά από τότε που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Avengers: Endgame» (2019).

Η 52χρονη Πάλτροου ανέφερε ότι δεν ξενυχτά, ειδικά από την εποχή που η ίδια και ο σύζυγός της άρχισαν να τρώνε το δείπνο τους νωρίτερα από το κανονικό. «Στις 19:30 με 20:00 ξεκινάω όλο το ‘’τελετουργικό’’ μου πριν πέσω στο κρεββάτι. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με τον σύζυγό μου συνηθίσαμε να τρώμε το δείπνο πολύ νωρίς και αυτό κατά κάποιο τρόπο έμεινε», σημείωσε.

Όταν ρωτήθηκε για ένα πράγμα που κάνει πριν πέσει για ύπνο το βράδυ, η πρωταγωνίστρια του «Shakespeare In Love» αποκάλυψε: «Κοιμάμαι με ταινία στο στόμα και ωτοασπίδες, ώστε να έχω όλα τα πράγματα του ύπνου μου σε σειρά». Είναι φανατική στο να φοράει πιτζάμες στο κρεβάτι, ενώ η αγαπημένη της μάρκα είναι η «Schostal», από τη Ρώμη. «Κοιμάμαι χωρίς φως, χωρίς ήχο και μου αρέσει το κρύο». Όσον αφορά στο είδος των σεντονιών που προτιμά η Gwyneth Paltrow είπε: «Τα σεντόνια μου είναι από μια ιταλική εταιρεία που ονομάζεται Beltrami».



Πηγή: skai.gr

