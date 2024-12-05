Η Μέγκαν Φοξ δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το σέξι στυλ της, ενώ είναι έγκυος. Η ίδια λέει ότι αρνείται να αφήσει τις γόβες-στιλέτο στην άκρη -που είναι το σήμα κατατεθέν της- ή να μην αναδεικνύει τη σιλουέτα της φορώντας τα διάφανα φορέματά της.

megan fox, the woman that you are pic.twitter.com/Ip85NzGHYI November 25, 2024

Η ηθοποιός του «Jennifer's Body» δήλωσε στο «People» ότι δεν πρόκειται να «ντυθεί διαφορετικά», ενώ περιμένει το πρώτο της παιδί με τον αρραβωνιαστικό της Machine Gun Kelly. Είναι το τέταρτο παιδί για τη Megan Fox.

Η 38χρονη Μέγκαν ανέφερε ότι οι θαυμαστές της πρέπει να είναι προετοιμασμένοι ότι θα τη δουν με πιο προκλητικές εμφανίσεις, εξίσου αποκαλυπτικές, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πραγματικά δεν ντύνομαι διαφορετικά όσο είμαι έγκυος. Το στυλ μου για τη μητρότητα είναι λίγο πολύ το ίδιο με το κανονικό μου στυλ, εκτός από κάποιες τροποποιήσεις που κάνω για να νιώθω πιο άνετη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.