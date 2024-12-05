Λογαριασμός
Kim Kardashian: Καβάλησε τη μηχανή φορώντας στρινγκ κορμάκι – Άλλη μια εμφάνιση αλά Bianca Censori (φωτό)

Την «κράζουν», όπως ήταν αναμενόμενο, οι θαυμαστές της... 

Kim Kardashian

Άλλη μια εμφάνιση που σε πολλούς θύμισε τη Bianca Censori έκανε η Κιμ Καρντάσιαν. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η διάσημη τηλεπερσόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή τη φορά επέλεξε ως αξεσουάρ μια μοτοσικλέτα.

Kim Kardashian

Ωστόσο, σε αυτή την εμφάνιση μόνο το κράνος ήταν σωστό. Η Kim Kardashian επέλεξε να ανέβει στη μηχανή φορώντας ένα λευκό στρινγκ κορμάκι και λευκό καλσόν, θυμίζοντας αντίστοιχες στιλιστικές επιλογές της σημερινής συντρόφου του Kanye West. Μάλιστα, η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της: «Απολαύστε την κούρσα», με αρκετούς θαυμαστές της να την «κράζουν» -κι όχι άδικα- και να σχολιάζουν ότι «δεν είναι αυτός τρόπος να ντύνεσαι για βόλτα με τη μηχανή».

Kim Kardashian

Πηγή: skai.gr

TAGS: Kim Kardashian
