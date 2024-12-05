Άλλη μια εμφάνιση που σε πολλούς θύμισε τη Bianca Censori έκανε η Κιμ Καρντάσιαν. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η διάσημη τηλεπερσόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή τη φορά επέλεξε ως αξεσουάρ μια μοτοσικλέτα.

Ωστόσο, σε αυτή την εμφάνιση μόνο το κράνος ήταν σωστό. Η Kim Kardashian επέλεξε να ανέβει στη μηχανή φορώντας ένα λευκό στρινγκ κορμάκι και λευκό καλσόν, θυμίζοντας αντίστοιχες στιλιστικές επιλογές της σημερινής συντρόφου του Kanye West. Μάλιστα, η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της: «Απολαύστε την κούρσα», με αρκετούς θαυμαστές της να την «κράζουν» -κι όχι άδικα- και να σχολιάζουν ότι «δεν είναι αυτός τρόπος να ντύνεσαι για βόλτα με τη μηχανή».

