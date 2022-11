Η Ζιζέλ έστειλε το «κρυφό» μήνυμά της στον πρώην σύζυγό της: Κοίτα τι χάνεις!

Όπως συμβαίνει συνήθως μεταξύ διάσημων ζευγαριών που χωρίζουν μετά από αρκετά χρόνια, ένα από τα δύο μέρη είναι πάντα το πρώτο που στέλνει μηνύματα στον πρώην με διάφορους τρόπους, συνήθως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά το διαζύγιο με τον Τομ Μπρέιντι, το διάσημο και πλούσιο μοντέλο αποφάσισε να πάει διακοπές στην Κόστα Ρίκα, να βάλει το καλύτερο μπικίνι της και μάλιστα να αφήσει τον εαυτό της να φωτογραφηθεί με έναν άλλο άνδρα, σε αυτό που πολλοί θεώρησαν ότι ήταν ο νέος της σύντροφος: ο εκπαιδευτής της στο ζίου-ζίτσου, Joaquim Valente.

Στο διαφημισμένο ταξίδι της στην Κόστα Ρίκα, η Ζιζέλ είχε μαζί της τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με τον Τομ Μπρέιντι, τα οποία πήρε μαζί της σε ένα δείπνο που είχε με τον Valente και έναν φίλο του. Σύμφωνα με το «Page Six» όλα όσα κάνει η Ζιζέλ είναι απολύτως σκόπιμα.

«Σίγουρα φαίνεται ότι η Ζιζέλ κάνει επίδειξη και δείχνει στον Τομ τι του λείπει. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι στέλνει στον Τομ ένα μήνυμα», δήλωσε πηγή που μίλησε στο περιοδικό.

Μια εκδοχή είναι ότι η Ζιζέλ μπορεί να θέλει να κάνει τον πρώην σύζυγό της να ζηλέψει, γιατί αν και σε κάποια ΜΜΕ έχει διαψευστεί ότι έχει σχέση με τον Valente, η πραγματικότητα είναι ότι έχει ιστορία με τον προπονητή της, που ξεπερνά τον ένα χρόνο.

#GiseleBundchen was spotted on a dinner date with her jiu-jitsu instructor! pic.twitter.com/ofIIbNAzBG

Το 2021, η Ζιζέλ και ο Valente έκαναν μια φωτογράφιση για το περιοδικό «Dust» και εκείνη μάλιστα έκανε μαθήματα ζίου – ζίτσου μαζί του. Η Ζιζέλ και ο Τομ Μπρέιντι συνήθιζαν να ταξιδεύουν συχνά στην Κόστα Ρίκα, αλλά το γεγονός ότι ο Valente ζει σήμερα στο Μαϊάμι κάνει πολλούς να σκέφτονται τι συμβαίνει πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Πάντα μου φαινόταν περίεργο ότι μια μέρα ο γάμος θα τελείωνε απότομα», δήλωσε πηγή από το περιβάλλον του Μπρέιντι.

Gisele Bündchen is getting super close to a handsome MMA teacher ... and sources connected to Tom are questioning the timing. https://t.co/gDlanv4ucl