Το άσμα «οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ» δεν είναι για τη Ζιζέλ – Πήγε στην Κόστα Ρίκα με τον δάσκαλο του Ζίου Ζίτσου

Η Κόστα Ρίκα είναι για ζευγάρια. Η Ζιζέλ έχει νέο άντρα στη ζωή της μετά το διαζύγιό της από τον Τομ Μπρέιντι, βγαίνοντας το Σάββατο με τον εκπαιδευτή Ζίου Ζίτσου, Joaquim Valente.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι να πηγαίνει για φαγητό στο Koji στην Provincia de Puntarenas μαζί με τα δύο παιδιά του 42χρονου μοντέλου, τον Benjamin και τη Vivian.

Αν και δεν είναι σαφές πότε ξεκίνησε το ειδύλλιο του ζευγαριού, η Ζιζέλ και ο νέος της σύντροφος, όπως αναφέρει το «Page Six», έκαναν μια φωτογράφιση για το περιοδικό «Dust» με τα αδέρφια του, Pedro Valente και Giu Valente, το 2021.

Τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους, η επιχειρηματίας δοκίμασε τις δυνάμεις της στο Ζίου Ζίτσου, αποκαλώντας τους Joaquim, Pedro και Gui «φοβερούς δασκάλους» μέσω Instagram.

