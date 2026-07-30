Τις εντυπώσεις έκλεψε η Εύα Λονγκόρια κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής ημέρας στην παραλία της Μαρμπέγια, στην Ισπανία. Η 51χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα αποκαλυπτικό μπικίνι, αναδεικνύοντας την καλλίγραμμη και γυμνασμένη σιλουέτα της, ενώ απόλαυσε τον ήλιο και τα καταγάλανα νερά της Μεσογείου.

Η πρωταγωνίστρια του «Desperate Housewives» εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη, κάνοντας βουτιές και περνώντας αρκετή ώρα στη θάλασσα. Η Εύα Λονγκόρια έχει μιλήσει πολλές φορές για την πειθαρχία με την οποία αντιμετωπίζει τη γυμναστική και τη διατροφή της.

Eva Longoria, 51, confidently showed off her toned figure in a skimpy swimsuit as she took a dip in the Mediterranean sea this week in Spain pic.twitter.com/JnlnHkUi8x — America Report (@Americareport24) July 30, 2026

«Δεν είναι μόδα, ούτε μία προσωρινή φάση. Η ευεξία είναι τρόπος ζωής», είχε δηλώσει το 2023, εξηγώντας ότι η κίνηση αποτελούσε πάντοτε βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς της.

Η ίδια δεν γυμνάζεται μόνο για την εμφάνισή της, αλλά και για τη διατήρηση της ψυχικής της ισορροπίας και της πνευματικής της διαύγειας. «Πάντοτε ασκούμουν. Η γυμναστική μου δίνει ενέργεια. Δεν την κάνω για λόγους ματαιοδοξίας, αλλά για την ψυχική μου υγεία».

Eva Longoria looks striking in an animal-print bikini as she cooled off with a refreshing dip in the Mediterranean sea in Marbella 28.07.2026 X85#EvaLongoriahttps://t.co/YpV7VXufYS pic.twitter.com/ZMbQegxVA7 — HQCelebCorner (@Pawe66862800) July 30, 2026

Το πρόγραμμα προπόνησης της ηθοποιού περιλαμβάνει αερόβια άσκηση, γιόγκα και ενδυνάμωση με βάρη. Όταν θέλει μία πιο έντονη προπόνηση, χρησιμοποιεί ακόμη και τραμπολίνο. Η σχέση της με την άσκηση δεν είναι τυχαία, καθώς η Εύα Λονγκόρια έχει σπουδάσει κινησιολογία και γνωρίζει καλά τον τρόπο με τον οποίο η φυσική δραστηριότητα επηρεάζει το σώμα.

Πηγή: skai.gr

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