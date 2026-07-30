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Εύα Λονγκόρια: «Καυτή» εμφάνιση με μπικίνι στα 51 της (φωτό)

Η πρωταγωνίστρια του «Desperate Housewives» απόλαυσε τις βουτιές της στην Ισπανία και αποκάλυψε τις συνήθειες που τη βοηθούν να διατηρείται σε εξαιρετική φόρμα

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Εύα Λονγκόρια

Τις εντυπώσεις έκλεψε η Εύα Λονγκόρια κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής ημέρας στην παραλία της Μαρμπέγια, στην Ισπανία. Η 51χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα αποκαλυπτικό μπικίνι, αναδεικνύοντας την καλλίγραμμη και γυμνασμένη σιλουέτα της, ενώ απόλαυσε τον ήλιο και τα καταγάλανα νερά της Μεσογείου.

Η πρωταγωνίστρια του «Desperate Housewives» εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη, κάνοντας βουτιές και περνώντας αρκετή ώρα στη θάλασσα. Η Εύα Λονγκόρια έχει μιλήσει πολλές φορές για την πειθαρχία με την οποία αντιμετωπίζει τη γυμναστική και τη διατροφή της.

«Δεν είναι μόδα, ούτε μία προσωρινή φάση. Η ευεξία είναι τρόπος ζωής», είχε δηλώσει το 2023, εξηγώντας ότι η κίνηση αποτελούσε πάντοτε βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς της.

Η ίδια δεν γυμνάζεται μόνο για την εμφάνισή της, αλλά και για τη διατήρηση της ψυχικής της ισορροπίας και της πνευματικής της διαύγειας. «Πάντοτε ασκούμουν. Η γυμναστική μου δίνει ενέργεια. Δεν την κάνω για λόγους ματαιοδοξίας, αλλά για την ψυχική μου υγεία».

Το πρόγραμμα προπόνησης της ηθοποιού περιλαμβάνει αερόβια άσκηση, γιόγκα και ενδυνάμωση με βάρη. Όταν θέλει μία πιο έντονη προπόνηση, χρησιμοποιεί ακόμη και τραμπολίνο. Η σχέση της με την άσκηση δεν είναι τυχαία, καθώς η Εύα Λονγκόρια έχει σπουδάσει κινησιολογία και γνωρίζει καλά τον τρόπο με τον οποίο η φυσική δραστηριότητα επηρεάζει το σώμα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Εύα Λονγκόρια
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