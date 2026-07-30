Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό δεν έκρυψαν τον έρωτά τους κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα ρομαντικής εξόρμησης με σκάφος στη Νότια Γαλλία.

Η 41χρονη τραγουδίστρια και ο 54χρονος πρώην πρωθυπουργός του Καναδά απαθανατίστηκαν σε τρυφερές στιγμές, δείχνοντας πιο ερωτευμένοι από ποτέ, περίπου έναν χρόνο μετά τις πρώτες φήμες για τη σχέση τους. Σε ένα από τα πιο αποκαλυπτικά στιγμιότυπα, ο Τζάστιν Τριντό φαίνεται να απλώνει αντηλιακό στους ώμους και στο στήθος της Κέιτι Πέρι, βάζοντας το χέρι του μέσα στο βαθύ ντεκολτέ του φορέματός της.

Justin Trudeau applies sunscreen down girlfriend Katy Perry’s top in steamy South of France boat ride https://t.co/zrzkPlz57S pic.twitter.com/bDazOpXLt4 — New York Post (@nypost) July 29, 2026

Η διάσημη ποπ σταρ εντυπωσίασε με ένα εφαρμοστό φόρεμα σε παστέλ γαλάζια απόχρωση, το οποίο αναδείκνυε τη σιλουέτα της και διέθετε ιδιαίτερα αποκαλυπτικό ντεκολτέ. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ψηλοτάκουνα παπούτσια και γυαλιά ηλίου, ενώ ο Τζάστιν Τριντό επέλεξε ένα πιο χαλαρό σύνολο. Το ζευγάρι έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή της εκδρομής του, τραβώντας selfies, ανταλλάσσοντας τρυφερά αγγίγματα και θαυμάζοντας το τοπίο της Γαλλικής Ριβιέρας.

Proof that romance isn’t dead…Justin Trudeau treats applying sunscreen to Katy Perry like it’s part of his love language in France 📸@backgrid_usa @themegaagency pic.twitter.com/n3L5DRUumv — deuxmoi (@deuxmoiworld) July 29, 2026

Οι πρώτες φήμες ότι η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό είναι ζευγάρι κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο του 2025. Λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο, η τραγουδίστρια επισημοποίησε τη σχέση τους μέσω Instagram. Η πρώτη κοινή εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026, στο 25ο Φεστιβάλ Tribeca, με αφορμή την πρεμιέρα της συναυλιακής ταινίας «Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris».

🥰 Justin Trudeau gets handsy, slathering SPF on Katy Perry in the South of France.



Credit: Spread Pictures / Mega / Backgrid pic.twitter.com/OO2tejWDn4 — TMZ (@TMZ) July 29, 2026

Εκεί, η Κέιτι Πέρι δεν έκρυψε τα συναισθήματά της για τον σύντροφό της. «Νιώθω πολύ πιο προσγειωμένη σε πολλές πτυχές της ζωής μου. Είμαι πολύ ερωτευμένη», είχε δηλώσει, χαρακτηρίζοντας τον Τριντό «τον έρωτα της ζωής της». Όπως εξήγησε, η σχέση τους τη βοήθησε να αισθανθεί μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια.



Πηγή: skai.gr

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