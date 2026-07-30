Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κέιτι Πέρι: Ο Τζάστιν Τριντό της έβαλε αντηλιακό στο μπούστο - Πόσο gentleman… (φωτό)

Το ζευγάρι απόλαυσε μια ρομαντική εξόρμηση στη Νότια Γαλλία, με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά να απλώνει αντηλιακό στο στήθος της τραγουδίστριας

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Κέιτι Πέρι-Τζάστιν Τριντό

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό δεν έκρυψαν τον έρωτά τους κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα ρομαντικής εξόρμησης με σκάφος στη Νότια Γαλλία.

Η 41χρονη τραγουδίστρια και ο 54χρονος πρώην πρωθυπουργός του Καναδά απαθανατίστηκαν σε τρυφερές στιγμές, δείχνοντας πιο ερωτευμένοι από ποτέ, περίπου έναν χρόνο μετά τις πρώτες φήμες για τη σχέση τους. Σε ένα από τα πιο αποκαλυπτικά στιγμιότυπα, ο Τζάστιν Τριντό φαίνεται να απλώνει αντηλιακό στους ώμους και στο στήθος της Κέιτι Πέρι, βάζοντας το χέρι του μέσα στο βαθύ ντεκολτέ του φορέματός της.

Η διάσημη ποπ σταρ εντυπωσίασε με ένα εφαρμοστό φόρεμα σε παστέλ γαλάζια απόχρωση, το οποίο αναδείκνυε τη σιλουέτα της και διέθετε ιδιαίτερα αποκαλυπτικό ντεκολτέ. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ψηλοτάκουνα παπούτσια και γυαλιά ηλίου, ενώ ο Τζάστιν Τριντό επέλεξε ένα πιο χαλαρό σύνολο. Το ζευγάρι έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή της εκδρομής του, τραβώντας selfies, ανταλλάσσοντας τρυφερά αγγίγματα και θαυμάζοντας το τοπίο της Γαλλικής Ριβιέρας.

Οι πρώτες φήμες ότι η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό είναι ζευγάρι κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο του 2025. Λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο, η τραγουδίστρια επισημοποίησε τη σχέση τους μέσω Instagram. Η πρώτη κοινή εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026, στο 25ο Φεστιβάλ Tribeca, με αφορμή την πρεμιέρα της συναυλιακής ταινίας «Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris».

Εκεί, η Κέιτι Πέρι δεν έκρυψε τα συναισθήματά της για τον σύντροφό της. «Νιώθω πολύ πιο προσγειωμένη σε πολλές πτυχές της ζωής μου. Είμαι πολύ ερωτευμένη», είχε δηλώσει, χαρακτηρίζοντας τον Τριντό «τον έρωτα της ζωής της». Όπως εξήγησε, η σχέση τους τη βοήθησε να αισθανθεί μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κέιτι Πέρι Τζάστιν Τριντό
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark

Απόρρητο