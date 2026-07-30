Τζορτζ-Αμάλ Κλούνεϊ: Εγκατέλειψαν άρον άρον το σπίτι τους λόγω φωτιάς

Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους στη νότια Γαλλία, καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης έφτασαν κοντά στην πόλη όπου ζουν. Ο 65χρονος ηθοποιός και η 48χρονη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων απομακρύνθηκαν από το Μπρινιόλ μαζί με τα εννιάχρονα δίδυμα παιδιά τους. Η πόλη βρίσκεται στην περιφέρεια Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, στη νοτιοανατολική Γαλλία.

George and Amal Clooney Forced to Evacuate Home in France as Wildfires Burn: ‘We Love Brignoles and Our Friends Who Live There’ https://t.co/3KPrTqc9pW July 30, 2026

Η συγκινητική επιστολή στον δήμαρχο

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε την εκκένωση του σπιτιού του μέσα από επιστολή προς τον δήμαρχο του Μπρινιόλ, Ντιντιέ Μπρεμόν. Εκπρόσωπος του Τζορτζ Κλούνεϊ επιβεβαίωσε τη γνησιότητα της επιστολής. «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδέα εάν το όμορφο σπίτι μας θα καταφέρει να σωθεί από αυτή την τρομερή κατάσταση», ανέφεραν αρχικά.

Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ εξέφρασαν την αγωνία τους για τους κατοίκους της πόλης, τονίζοντας παράλληλα ότι θα παραμείνουν στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας, ανεξάρτητα από το μέγεθος της καταστροφής. «Αγαπάμε το Μπρινιόλ και τους φίλους μας που ζουν εκεί», κατέληξαν, υποσχόμενοι ότι θα συμβάλουν στην αποκατάσταση της περιοχής όταν περάσει ο κίνδυνος.

Η ζωή μακριά από το Χόλιγουντ

Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ επέλεξαν τη γαλλική εξοχή ως τον βασικό τόπο κατοικίας της οικογένειάς τους, θέλοντας να προσφέρουν στα παιδιά τους μία πιο ήρεμη και φυσιολογική καθημερινότητα, μακριά από τη δημοσιότητα του Χόλιγουντ.

George Clooney and family evacuate French town amid European wildfires: ‘We have no idea whether our beautiful home makes it through this terrible moment.’ https://t.co/0RIDVQsTyl — Entertainment Weekly (@EW) July 30, 2026

Σε συνέντευξή του το 2025, ο ηθοποιός είχε εξηγήσει ότι αρχικά ανησυχούσε για το ενδεχόμενο να μεγαλώσουν τα παιδιά του στο Λος Άντζελες και να βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωπα με τους παπαράτσι ή με συγκρίσεις με άλλα παιδιά διάσημων γονέων. Όπως είχε αναφέρει, στη Γαλλία οι κάτοικοι δεν δίνουν την ίδια σημασία στη διασημότητα, γεγονός που επιτρέπει στον Αλεξάντερ και την Έλα να μεγαλώνουν χωρίς τη συνεχή πίεση της δημοσιότητας.

Ο ηθοποιός μεγάλωσε και ο ίδιος σε αγροτική περιοχή του Κεντάκι, αν και, όπως έχει παραδεχθεί, όταν ήταν μικρός το μόνο που επιθυμούσε ήταν να φύγει από τη ζωή στο αγρόκτημα. Χρόνια αργότερα, επέστρεψε σε έναν παρόμοιο τρόπο ζωής στη Γαλλία, οδηγώντας τρακτέρ και ασχολούμενος με τις καθημερινές εργασίες του κτήματος.

George and Amal Clooney evacuate French home as wildfires rage across southern Europe https://t.co/scndKR3QtJ pic.twitter.com/AhloSm5pA1 — The Independent (@Independent) July 30, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα παιδιά του περνούν λιγότερο χρόνο μπροστά στις οθόνες, τρώνε μαζί με τους μεγαλύτερους και συμμετέχουν στις δουλειές του σπιτιού. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει χαρακτηρίσει τη ζωή στη γαλλική εξοχή ως την καλύτερη ευκαιρία που έχει η οικογένειά του για μία φυσιολογική καθημερινότητα.

Πηγή: skai.gr

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