Η Ζεντάγια έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις, εμφανιζόμενη στο πλευρό του συζύγου της, Τομ Χόλαντ, στην πρεμιέρα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», στο Λονδίνο.

Η 29χρονη ηθοποιός, η οποία επιστρέφει στον ρόλο της MJ, επέλεξε για τη λαμπερή βραδιά μία εντυπωσιακή λευκή δημιουργία του οίκου Tamara Ralph. Το φόρεμα διέθετε βαθύ ντεκολτέ, εφαρμοστό κορσέ και ασημένιες λεπτομέρειες από παγιέτες και κρύσταλλα, σχηματίζοντας πάνω στο ύφασμα έναν περίτεχνο ιστό αράχνης.

Τομ Χόλαντ και Ζεντάγια έκαναν μία από τις πιο κομψές κοινές εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί του Odeon Luxe στην πλατεία Λέστερ. Το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιασμένο και αντάλλαξε χαμόγελα μπροστά στους φωτογράφους, στην πρώτη μεγάλη βρετανική πρεμιέρα της ταινίας μετά την επιβεβαίωση του γάμου του.

Ο 30χρονος ηθοποιός επέλεξε ένα σκούρο μπορντό κοστούμι του ιστορικού οίκου της Savile Row, Anderson & Sheppard. Το σύνολό του συνδύασε με μία ειδικά σχεδιασμένη καρφίτσα-αράχνη της Pragnell, η οποία ταίριαζε με εκείνη που κοσμούσε το φόρεμα της Ζεντάγια.

Ο Τομ Χόλαντ είχε ουσιαστικά επιβεβαιώσει τον Ιούνιο ότι ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε, όταν, ερωτηθείς για τις εικόνες που είχαν κυκλοφορήσει στο Διαδίκτυο, απάντησε πως τα μέλη των οικογενειών τους «ήταν όλα εκεί». Παρότι απέφυγε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, είχε χαρακτηρίσει τη Ζεντάγια «τον άνθρωπό του», λέγοντας ότι μαζί της αισθάνεται περισσότερο ευτυχισμένος και ασφαλής.

Η ίδια η Ζεντάγια μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον σύζυγο και συμπρωταγωνιστή της κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας. Τον χαρακτήρισε «τον καλύτερό της φίλο» και εξήγησε ότι αισθάνεται ευγνωμοσύνη που είχαν την ευκαιρία να μεγαλώσουν και να εξελιχθούν μαζί, τόσο στην προσωπική τους ζωή όσο και στην επαγγελματική τους πορεία.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν επιλέχθηκαν για την ταινία «Spider-Man: Homecoming» το 2016. Η σχέση τους επιβεβαιώθηκε δημόσια το 2021, ωστόσο έκτοτε προσπάθησαν να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στη νέα ταινία, ο Τομ Χόλαντ φορά ξανά τη χαρακτηριστική στολή του Πίτερ Πάρκερ, επιστρέφοντας για την τέταρτη προσωπική του κινηματογραφική περιπέτεια ως Spider-Man. Η ιστορία διαδραματίζεται μετά τα γεγονότα του «Spider-Man: No Way Home», όταν ολόκληρος ο κόσμος έχει ξεχάσει την ύπαρξη του Πίτερ Πάρκερ. Ο νεαρός ήρωας έχει αφιερωθεί πλέον ολοκληρωτικά στην καταπολέμηση του εγκλήματος, την ώρα που μία νέα απειλή εμφανίζεται στην πόλη. Οι πρώτες αντιδράσεις είναι σε μεγάλο βαθμό θετικές, με αρκετούς θεατές να υποστηρίζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η Marvel επέστρεψε για τα καλά».

Πηγή: skai.gr

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