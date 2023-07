Με σέξι φόρεμα και twerking «τίμησε» την 4η Ιουλίου η Έμιλι Ραταϊκόφσκι (βίντεο)

Σε όλη την Αμερική χθες, έγιναν δημόσιες εκδηλώσεις αλλά και ιδιωτικές συγκεντρώσεις για να τιμηθεί η 4η Ιουλίου, η Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Το διάσημο, φρεσκοχωρισμένο μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι παρευρέθηκε σε ένα πάρτι με θέμα με το λευκό, καλεσμένη του μεγιστάνα Μάικλ Ρούμπιν, στα Χάμπτονς.

Φόρεσε λοιπόν ένα σέξι, διάφανο λευκό φόρεμα χωρίς σουτιέν και έκανε twerking περπατώντας δίπλα στην πισίνα, τρελαίνοντας τους φανς της.

Σύμφωνα με τη DailyMail, το αισθησιακό μοντέλο διανυκτέρευσε στην πολυτελέσταστη έπαυλη του μεγιστάνα και σήμερα το πρωί εθεάθη να φεύγει ντυμένη εντελώς απλά, με ένα παντελόνι και ένα t-shirt...

Emily Ratajkowski opts for casual ensemble as she departs the Hamptons https://t.co/1OJpcSfivO