Σε δημοπρασία κιθάρα του Jimi Hendrix- Την αγόρασε 65 δολάρια και πωλείται για πάνω από 1,2 εκατ.

Ένα αυτούσιο κομμάτι της ιστορίας της rock n' roll μουσικής διατίθεται πλέον προς πώληση καθώς μια κλασική κιθάρα που χρησιμοποιούσε ο κάποτε νεαρός Jimi Hendrix βγήκε στην αγορά για 1,25 εκατομμύρια δολάρια.

Η κιθάρα Epiphone Wilshire του 1961 που ανήκε στον θρυλικό ερμηνευτή δημοπρατείται έπειτα από πάνω από 60 δεκαετίες αφότου την απέκτησε.

Πολύ πριν ξεσηκώσει τα πλήθη στο Woodstock ή εντυπωσιάσει με το «ηλεκτρικό σόλο» στο The Star-Spangled Banner, έπαιξε τις πρώτες του μελωδίες στην εμβληματική Wilshire, μια από τις πρώτες κιθάρες που απέκτησε.

Και μπορεί τότε να την είχε αγοράσει για μόλις 65 δολάρια ωστόσο ο πιθανός αγοραστή, στο σήμερα, θα πρέπει να βάλει «πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη» για να την αποκτήσει αφού η τιμή εκκίνησης για την δημοπράτηση υπολογίζεται πως αγγίζει την τιμή των 1,25 εκατ. δολαρίων.

1961 Epiphone Wilshire Owned and Played by Jimi Hendrix on sale for 1.25 million on a website.#JimiHendrix #Guitar pic.twitter.com/WAhIUWGPkK