Έλον Μασκ: Η επίθεσή του σε όσους κάνουν τηλεργασία

Για την εξ αποστάσεως εργασία μίλησε σε συνέντευξη στο CNBC, ο Έλον Μασκ χαρακτηρίζοντάς την «ηθικά λάθος» και «μαλ...», υποστηρίζοντας ότι είναι άδικο για εκείνους που δεν μπορούν να εργαστούν από το σπίτι.

Ο Μασκ απαγόρευσε την τηλεργασία για τους υπαλλήλους του στο Twitter μετά την εξαγορά της εταιρείας, ενώ περιφρονεί όσους δουλεύουν από το σπίτι και θεωρεί την εξ αποστάσεως εργασία αντιπαραγωγική.

"I'm a big believer that people are more productive when they're in person," Elon Musk said Tuesday on the work from home trend. "People should get off their goddamn moral high horse with their work-from-home b*******." https://t.co/W1BjwKobX8 pic.twitter.com/FWzVHtZFEH