Σαράντα μία αλήθειες για την ενηλικίωση

Η αλήθεια είναι πως η ενηλικίωση σημαίνει διαφορετικά πράγματα για τον καθένα. Ωστόσο, όλοι μας ταυτιζόμαστε με με 41 από αυτά. Εσύ με πόσα θα ταυτιστείς;

Θέλεις να σε καλούν, αλλά δεν θέλεις να πηγαίνεις. Tο να λες “Συγνώμη, αλλά πρέπει να σηκωθώ νωρίς για τη δουλειά αύριο” είναι το καινούργιο “Δεν με αφήνει η μαμά μου”. Και δεν αισθάνεσαι καθόλου τύψεις γι’ αυτό. Για τους ενήλικες, το να κοιμάσαι μέχρι αργά σημαίνει ότι το ξυπνητήρι θα χτυπήσει στις 8. Ακούγεσαι σαν γριά μάγισσα κάθε φορά που παραπονιέσαι σε κάποιον μικρότερο. Το να αγοράζεις δώρα για άλλους είναι βαρετό. Το να κάνεις βαλίτσες νωρίς για να βεβαιωθείς ότι δεν θα ξεχάσεις τίποτα. Αλλά μετά ξε-πακετάρεις για να πακετάρεις και πάλι από την αρχή, για να είσαι σίγουρη. Το να ξεκινάς μία ταινία μετά τις 8 είναι αργά. Έχεις το αγαπημένο σου μάτι στον φούρνο. Το θέμα της ηλικίας κάθε φορά που μιλάς για την αγαπημένη σου σειρά σε παιδιά που δεν την έχουν ακούσει ποτέ. Το να αναρωτιέσαι αν αυτό το παράξενο συναίσθημα που νιώθεις κάθε πρωί είναι επειδή είσαι άρρωστη ή επειδή είναι απλά πρωί. Να απολαμβάνεις να τρως μόνη σου μεσημεριανό, αντί να υπάρχουν παντού γύρω σου άνθρωποι. Το να ξοδεύεις αρκετά χρήματα για σουτιέν, τζιν και παπούτσια που είναι καλής ποιότητα για να σου κρατήσουν περισσότερο. Το shopping therapy είναι η απάντηση σε όλα σου τα προβλήματα. Το να ψάχνεις μεγαλύτερους από εσένα για να βοηθήσουν άσχετα με το αν είσαι κι εσύ ενήλικας. Θέλεις απλά κάποιον πιο ενήλικα από εσένα. Αισθάνεσαι μία μελαγχολία όταν αρχίζουν τα σχολεία. Έχεις ένα συγκεκριμένο μουγκρητό/ ξεφύσημα για κάθε φορά που πρέπει να σηκωθείς και να κάνεις κάτι. Τα αγαπημένα σου σνακ είναι τα υγιεινά. Το να αγοράζεις καινούργιο σφουγγάρι για τα πιάτα και καινούργια σφουγγαρίστρα σε κάνει τρισευτυχισμένη. Το να σου λένε ότι μυρίζεις ωραία είναι ένα κομπλιμέντο. Είσαι υποχρεωμένη να δώσεις χαρτζιλίκι στον ξάδερφό σου μια στο τόσο. Έχεις παυσίπονα για όλες τις ανάγκες. Το να θες 3 μαξιλάρια όταν κοιμάσαι, χωρίς κανέναν λόγο. Όταν πέφτει η τιμή της βενζίνης κάνεις πάρτι. Η τσάντα σου είναι ένα μικρό, κινητό φαρμακείο. Το να μετανιώνεις κάθε ευκαιρία που έχασες και δεν κοιμήθηκες. Ακόμα και για 5 λεπτά. Το να ενημερώνεσαι για τις προσφορές του super market. Σιχαίνεσαι τον θόρυβο. Πόσο μάλλον όταν γίνεται χωρίς λόγο. Σπάνια φοράς γόβες γιατί δεν είναι πρακτικές. Κάθε εκπομπή στην τηλεόραση δίνει διαφορετικό νόημα στη ζωή σου. Το να μην αλλάζεις τα προϊόντα περιποίησής σου. Το να συνειδητοποιείς ότι η ερωτική σου ζωή πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Να χρειάζεσαι γυαλιά για να βλέπεις μακριά. Σε φρικάρει όταν άτομα της ηλικίας σου γίνονται γονείς από επιλογή. Κάνεις λίστες για τα πάντα. Πραγματικά για τα πάντα. Να τρέχεις σε μαγαζιά μόλις μάθεις ότι έχουν προσφορές. Το να αγχώνεσαι γιατί δεν είναι όλα σε μία τάξη. Έχεις μία αγαπημένη κούπα για κάθε διαφορετικό ρόφημα. Δεν αισθάνεσαι μεγάλη μέχρι τη στιγμή που ένα παιδί σε αποκαλεί “κυρία”. Το να ξεσκονίζεις σε γεμίζει ευτυχία. Οι ιδανικές διακοπές είναι το να μην χρειάζεται να βάλεις ξυπνητήρι. Το να έχεις την κλασική “έχουμε φαγητό στο σπίτι” διαφωνία με τον κακό εαυτό σου. Και να την κερδίζεις.

Αν έχεις ταυτιστεί έστω με τα μισά από τα παραπάνω τότε σίγουρα ζεις την ενήλικη ζωή. Αν πάλι έχεις ταυτιστεί με όλα… Συγχαρητήρια!

Διαβάστε ακόμα

Τα τέσσερα βασικά λάθη που κάνεις στη μαγειρική

11 πράγματα που δεν χρειάζεται να αποδείξεις σε κανέναν

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.