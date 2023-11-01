Πριν από έναν σχεδόν χρόνο η Σελίν Ντιόν (Celine Dion) ανακοίνωσε επισήμως ότι σταματά της παγκόσμιες εμφανίσεις της λόγω της κατάστασης της υγείας της μετά την διάγνωσή της με το σύνδρομο Stiff Person, μια σπάνια νευρολογική πάθηση που προκαλεί επώδυνους μυϊκούς σπασμούς. Δύο χρόνια νωρίτερα είχε ήδη αποσυρθεί από την σκηνή, ακυρώνοντας συναυλίες.

Η σταρ για τρία χρόνια έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας και οι φήμες για την κατάσταση της υγείας της οργίαζαν. Μάλιστα, κατά καιρούς, η αδερφή της ενημέρωνε το κοινό για τον αγώνα που έδινε η διάσημη τραγουδίστρια

Ωστόσο, το βράδυ της Δευτέρας, η Σελίν Ντιόν έκανε μια σπάνια εμφάνιση σε έναν αγώνα χόκεϊ στο Λας Βέγκας για να στηρίξει την ομάδα της, Montreal Canadiens

This got me so emotiona!! #LasVegas resident #CelineDion - accompanied by her sons - was seen meeting with the Montreal Canadiens hockey team. This is the first time we’ve seen her out and about in years! She looks happy and strong and present and grateful. I'm crying so hard! pic.twitter.com/06SZSi5AGe — Perez (@ThePerezHilton) November 1, 2023

Η αντιπρόεδρος της επικοινωνίας της ομοσπονδίας χόκεϊ του Μόντρεαλ, Chantal Machabée, ανέβασε στο Instagram της φωτογραφίες με τη Σελίν Ντιόν.

«Από την επίσκεψη στον αγώνα μας στο Λας Βέγκας χθες. Ευχαριστώ Σελίν Ντιόν για τη μεγάλη γενναιοδωρία σου. Όλη η ομάδα ήταν πολύ χαρούμενη που γνώρισε εσένα και την οικογένειά σου» έγραψε στην ανάρτησή της.

Η τραγουδίστρια - μαζί με τους τρεις γιούς της - επισκέφθηκε μάλιστα τα αποδυτήρια της ομάδας και συνομίλησε με τους αθλητές, χαρούμενη και ευδιάθετη.

