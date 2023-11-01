Tyler Christopher: Πέθανε στα 50 του ο πρώην σύζυγος της Eva Longoria

O πρώην σύζυγος της Εύα Λονγκόρια, Τάιλερ Κρίστοφερ, πέθανε σε ηλικία 50 ετών. Ο ηθοποιός, που έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του στη σειρά «General Hospital», έφυγε από τη ζωή έπειτα από καρδιακό επεισόδιο στο διαμέρισμά του στο Σαν Ντιέγκο.

Την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε χθες, Τρίτη 31 Νοεμβρίου 2023, ο συνάδελφός του Maurice Benard: «Με μεγάλη θλίψη μοιραζόμαστε την είδηση του θανάτου του Τάιλερ Κρίστοφερ. Ο Τάιλερ απεβίωσε σήμερα το πρωί μετά από καρδιακό επεισόδιο στο διαμέρισμά του στο Σαν Ντιέγκο».

Ο Κρίστοφερ ήταν παντρεμένος με την Εύα Λονγκόρια από το 2002 έως το 2004. «Ο Τάιλερ ήταν ένα πραγματικά ταλαντούχο άτομο που φώτιζε την οθόνη σε κάθε σκηνή που έπαιζε και απολάμβανε να δίνει χαρά στους πιστούς θαυμαστές του μέσω της υποκριτικής του», ανέφερε ο Maurice Benard στο Instagram. «Ο Τάιλερ ήταν μια γλυκιά ψυχή και υπέροχος φίλος για όλους όσοι τον γνώριζαν. Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια του αγαπημένου μας φίλου και προσευχόμαστε για τα παιδιά και τον πατέρα του».

'General Hospital' Actor Tyler Christopher Dead at 50: 'A Sweet Soul and Wonderful Friend' https://t.co/2agygE4bmK — People (@people) October 31, 2023

Ο ηθοποιός έπαιξε τον ρόλο του Nikolas Cassadine σε 1.153 επεισόδια του «General Hospital» από το 1996 έως το 2016. Το 2016 κέρδισε το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού σε δραματική σειρά. Από το 2018 έως το 2019 ενσάρκωσε τον Stefan DiMera σε 159 επεισόδια στη σαπουνόπερα «Days of Our Lives».

A powerhouse clip of Tyler Christopher from his 43rd Daytime Emmy reel that landed him his final Outstanding Lead Actor win for #GH. Every word, every expression, filled with raw, authentic devastation. I was so moved by the depth in his performance. 🥺💔 #RIPTylerChristopher pic.twitter.com/OxT2VnPSl4 — Brett (@vicksvapor77) November 1, 2023

Στην προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός ήταν δύο φορές παντρεμένος: Με τη Λονγκόρια και με την αθλητικογράφο του ESPN, Μπριέν Πεντίγκο.

Πηγή: skai.gr

