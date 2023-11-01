Η Emilia Clarke παραδέχτηκε ότι «φοβόταν περισσότερο την απόλυση παρά τον θάνατο», όταν νοσηλευόταν με εγκεφαλική αιμορραγία, καθώς κοσμούσε το εξώφυλλο του τεύχους Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου του «Harper's Bazaar».

Η 37χρονη πρωταγωνίστρια του «Game of Thrones» θα λάβει το βραβείο της ηθοποιού στα βραβεία του περιοδικού για τη γυναίκα της χρονιάς στις 7 Νοεμβρίου, ακολουθώντας τα βήματα της Anya Taylor-Joy. Σε συνέντευξή της στο έντυπο, η ηθοποιός αποκάλυψε πώς ένιωσε όταν διαγνώστηκε με ανεύρυσμα.

«Δεν φοβόμουν τον θάνατο. Φοβόμουν ότι θα με απολύσουν! Αποφάσισα: ''Αυτό δεν είναι κάτι που θα με καθορίσει''. Ποτέ δεν ενέδωσα σε κανένα συναίσθημα του "Γιατί εγώ;". Αυτό είναι χάλια". Το όλο θέμα με έκανε να νιώσω πολύ ντροπιασμένη. Σαν να ήμουν συντετριμμένη. Λες και οι παραγωγοί θα σκεφτόντουσαν για μένα ότι είμαι ένα αναξιόπιστο άτομο… ».

Και η ηθοποιός συνέχισε: «Αν δεν είχα πάθει εγκεφαλική αιμορραγία, μπορεί να είχα μετατραπεί σε μια ανόητη, που θα νόμιζε ότι ήταν το καλύτερο πράγμα, ζώντας στο Χόλιγουντ. Έχω πολύ μεγαλύτερη επίγνωση του τι συμβαίνει, τη στιγμή που συμβαίνει. Δεν ανησυχώ για την αποτυχία. Αν κάτι πάει στραβά, πάντα πιστεύω ότι μπορείς να το διορθώσεις. Πονάει, είναι τρομακτικό, αλλά μετά μπορείς να κάνεις τα πάντα».

Η ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε μία ταινία φέτος, το «The Pod Generation», μια ρομαντική κομεντί επιστημονικής φαντασίας, της οποίας ήταν επίσης παραγωγός, παίζοντας μαζί με τον Chiwetel Ejiofor.

Πηγή: skai.gr

