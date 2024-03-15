«Πότε θα σταματήσει η εμμονή με το ύψος των ανδρών;», διερωτήθηκε η εφημερίδα «Guardian» πριν από ένα χρόνο. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των μεγάλων εφαρμογών γνωριμιών, έχει ήδη τελειώσει. Η εφαρμογή γνωριμιών Bumble διαβεβαιώνει τους χρήστες της ότι το ύψος δεν αποτελεί πλέον σημαντικό ζήτημα για περισσότερο από το 30% των εργένηδων που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

Κοιτάζοντας τα γεγονότα, φαίνεται να μην έχει τέλος. Το φίλτρο ύψους (και στο Tinder) χρησιμοποιείται πιο συχνά στη συγκεκριμένη εφαρμογή και πολλοί άνδρες προσθέτουν μερικά εκατοστά στο ύψος τους, δίνοντας έτσι βάση στην παλιά ρήση ότι… «το μέγεθος μετράει». Η διόρθωση των στοιχείων του ύψους ενός άνδρα έχει μπει ακόμη και στην αμερικανική προεδρική κούρσα. Τον περασμένο Οκτώβριο το «Politico» αφιέρωσε αρκετές… ίντσες στήλης για να αναλύσει αν ο πρώην υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία, Ρον ΝτεΣάντις, είπε ψέματα για το ύψος του και αν φοράει παπούτσια με κρυφό τακούνι.

Θα μπορούσε η νευροεπιστήμη να εξηγήσει γιατί τόσοι πολλοί άνδρες λένε ψέματα για το ύψος τους; Η Louann Brizendine, συγγραφέας του «The Male Brain», ενός βιβλίου για την κατανόηση του ανδρικού μυαλού, πιστεύει ότι είναι πολύ απλό. «Οι άνδρες λένε ψέματα για το ύψος τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις εφαρμογές γνωριμιών για να αυξήσουν την ελκυστικότητά τους στις γυναίκες. Θεωρούν ότι οι ισχυρότεροι άνδρες -άρα και ψηλότεροι- είναι πιο ικανοί να προστατεύσουν τις γυναίκες και να τους προσφέρουν καλύτερο βιοτικό επίπεδο, αφού έχουν περισσότερη δύναμη. Ομοίως, οι ψηλότεροι άνδρες συνδέονται συνήθως με υψηλότερο κύρος», εξηγεί.

«Το ανδρικό χαρακτηριστικό του ύψους είναι κοινωνικά επιθυμητό για όσο καιρό οι επιστήμονες το μελετούν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι άνδρες προσπαθούν να παρουσιάζονται με όσο το δυνατόν πιο επιθυμητούς τρόπους», σημειώνει. Διευκρινίζει ότι και οι γυναίκες μπορεί να κάνουν κάτι παρόμοιο όταν αναφέρονται στο μέγεθος του στήθους τους και λέει ότι δεν είναι παράξενο τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες να λένε ψέματα για την ηλικία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συσχέτιση του ύψους με την ικανότητα παροχής προστασίας μπορεί να φαίνεται εκπληκτική (και ακόμη και πρωτόγονη) σε κάποιους, αλλά έρευνες σε διάφορες ανύπαντρες γυναίκες διαπίστωσαν ότι είναι σύνηθες για πολλές να εξακολουθούν να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, όπως γράφει η «El Pais».

Όταν μιλάμε για ζευγάρια στα οποία ο άνδρας είναι πιο κοντός από τη γυναίκα, είναι αρκετά δύσκολο να μην αναφέρουμε την περίπτωση του Tom Cruise και της Nicole Kidman.

Η αλήθεια είναι ότι ο ηθοποιός, αν και πάντα ισχυριζόταν ότι είναι πολύ περήφανος για το ύψος του, φορούσε ανδρικά παπούτσια με ανύψωση στο κόκκινο χαλί ώστε, οπτικά, η διαφορά ύψους μεταξύ τους να μην είναι πολύ εμφανής.

Ο Νικολά Σαρκοζί και η Κάρλα Μπρούνι είναι άλλο ένα τέτοιο ζευγάρι. Όταν πόζαραν μαζί για το εξώφυλλο του «Paris Match» τα σχόλια των χρηστών ήταν, πραγματικά, απολαυστικά. Μέχρι που το έντυπο αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση για το θέμα!

Carla Bruni : 1,75m

Nicolas Sarkozy : 1,66m

Paris Match : 2,90€ pic.twitter.com/yDWY86CjQN — Dadou (@Dadoudidonk) July 3, 2019

Nicolas Sarkozy: 1,66 cm de altura.

Carla Bruni: 1,75 cm de altura.

Ex-Presidente da República francesa na capa da Paris Match: 1,90 cm de grandeza. pic.twitter.com/BDFtCOqwbE — MC Somsen (@msomsen) July 4, 2019

Στη μεγάλη οθόνη, σπάνια βλέπουμε εντυπωσιακές διαφορές στο ύψος. Ωστόσο, η διευθύντρια κάστινγκ, Marta Noguera, αρνείται ότι το ύψος των ηθοποιών λαμβάνεται υπόψη κατά το κάστινγκ. «Δεν έχω συναντήσει ποτέ διαδικασία κάστινγκ κατά την οποία έπρεπε να λάβουμε υπόψη το ύψος των ηθοποιών, ακόμη και κατά τη δημιουργία ζευγαριών. Δεν νομίζω ότι είναι σημαντικό», επισημαίνει.

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι το ύψος είναι κάτι που οι άνθρωποι έχουν κατά νου, ειδικά όταν το άτομο που αναζητά σύντροφο έχει ύψος που αποκλίνει από τον κανόνα.

Πηγή: skai.gr

