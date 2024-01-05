Brian Austin Green: O ηθοποιός έκανε βαζεκτομή μετά την γέννηση του γιου του

Μετά τη γέννηση του πρώτου του παιδιού με τη Sharna Burgess, ο Bryan Austin αποφάσισε να υποβληθεί σε βαζεκτομή.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του στο podcast «Old-ish», η απόφαση αυτή πήρε σάρκα και οστά όταν ο γιος του ήταν μόλις 8 εβδομάδων.

«Όταν γεννήθηκε ο Zayn, είπα, 'Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσω το μαγαζί'», ανέφερε ο ηθοποιός.

Εξήγησε ότι ο ερχομός του γιου του δεν ήταν κάτι που είχαν προγραμματίσει εκ των προτέρων.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η Sharna χρησιμοποιούσε μεθόδους αντισύλληψης εκείνη την περίοδο για να αποφύγει άλλες απρογραμμάτιστες εγκυμοσύνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Bryan πήρε την πρωτοβουλία να υποβληθεί σε βαζεκτομή.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο podcast, η Sharna μίλησε θετικά για την απόφαση του Bryan να υποβληθεί σε βαζεκτομή, λέγοντας, «Ήταν όμορφο αυτό που έκανε. Ήμουν πραγματικά πολύ ευγνώμων για αυτό. Ήταν τόσο μεγάλο αυτό που έκανε και μας εξασφάλισε άνεση και κανένα άγχος στη σεξουαλική μας ζωή».

Η Sharna εξέφρασε τη χαρά της που η απόφαση αυτή εξασφάλισε άνεση και αποκάλυψε ότι δεν ανησυχεί πλέον για πιθανές απρογραμμάτιστες εγκυμοσύνες. Αν και θεωρεί την εγκυμοσύνη, ως περίοδο, όμορφη, επισήμανε πως δεν θα επιθυμούσε να την ξαναζήσει.

Όσον αφορά σε ενδεχόμενη διεύρυνση της οικογένειάς τους, ανέφερε ότι πιθανότατα θα χρειαστεί να καταφύγουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση.

Τέλος, αποκάλυψε πως κανένα από τα πέντε παιδιά τους δεν ήρθε προγραμματισμένα, αλλά καμία εγκυμοσύνη δεν τους έκανε να μετανιώσουν.

Η βαζεκτομή είναι μια διαδικασία χειρουργικής επέμβασης που πραγματοποιείται συνήθως σε άνδρες που επιθυμούν να αποτρέψουν με ασφάλεια την αναπαραγωγική τους ικανότητα. Κατά τη διάρκεια αυτής της επέμβασης, τα σωληνάκια που μεταφέρουν τα σπερματοζωάρια από τα όργανα παραγωγής τους κατά τη διάρκεια της εκσπερμάτωσης, διακόπτονται ή δένονται.

Η βαζεκτομή θεωρείται μόνιμη, και είναι σημαντικό να θεωρείται αναστρέψιμη μόνο ενδεχομένως μέσω της θεραπευτικής αναστροφής. Ωστόσο, η αναστροφή δεν είναι πάντα επιτυχής και δεν εγγυάται την επανακατάκτηση της φυσικής αναπαραγωγικής ικανότητας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.