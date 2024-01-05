Στην 5η και 6η - τελευταία - σεζόν του The Crown (το Στέμμα) τον ενήλικα πρίγκιπα Κάρολο υποδύεται ο ηθοποιός Ντομινίκ Γουέστ (Dominic West), ο οποίος ήταν στο παρελθόν και φίλος με τον πρίγκιπα Χάρι.

Μάλιστα, από τα πιο συχνά σχόλια των τηλεθεατών της σειράς για τον Γουέστ, είναι πως είναι αρκετά πιο γοητευτικός από τον πραγματικό Κάρολο.

Στην πιο πρόσφατη συνέντευξή του στο The Graham Norton Show, ο 54χρονος ηθοποιός απόκάλυψε για ποιον λόγο δέχθηκε τον ρόλο, αν και η 5η και 6η σεζόν αφορά μία «δυσάρεστη» για τους Βρετανούς περίοδο, το διαζύγιο του Καρόλου και της Νταϊάνα, τον θάνατο της πριγκίπισσας στο τροχαίο στο Παρίσι αλλά και την παραδοχή της σχέσης του και τον γάμο του με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.

«Υπήρχε τεράστια πίεση επειδή η σειρά ήταν τόσο επιτυχημένη, αλλά ο ρόλος ήταν τόσο προκλητικός που δεν μπορούσα να τον απορρίψω» είπε.

Στη συνέχεια εξήγησε τι τον ώθησε τελικά να πει το «ναι» στους παραγωγούς στης σειράς.

«Ήταν το τέλος του The Crown, ήμασταν σε απεργία και ήθελα να κάνω κάτι» παραδέχθηκε.

Dominic West reveals the REAL reason he accepted Prince Charles role in controversial series The Crown https://t.co/gxtAfViJlr — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 5, 2024

Πηγή: skai.gr

