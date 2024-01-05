Βρετανικά Ταχυδρομεία: Οι Spice Girls γίνονται γραμματόσημο

Με αφορμή την 30ή επέτειο του βρετανικού συγκροτήματος «Spice Girls» τα Βρετανικά Ταχυδρομεία κυκλοφόρησαν μία μοναδική συλλεκτική συλλογή γραμματοσήμων τους.

Είναι η πρώτη φορά που αποτυπώνεται ένα γυναικείο ποπ συγκρότημα σε μία ολόκληρη σειρά γραμματοσήμων, καταγράφοντας τις καλύτερες στιγμές τους.

Τα μέλη του συγκροτήματος δήλωσαν «ενθουσιασμένες που η Royal Mail τους τιμά μαζί με μερικούς από τους πιο εμβληματικούς και επιδραστικούς θρύλους της μουσικής».

Η συλλογή περιλαμβάνει 15 γραμματόσημα, δέκα από τα οποία αποτυπώνουν στιγμιότυπα από θρυλικές εμφανίσεις τους από το 1997 έως το 2012. Περιλαμβάνεται η εμφάνισή τους στα Brit Awards το 1997 όπως και η συμμετοχή τους στη τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012.

Επίσης όλα τα μέλη του γκρουπ έχουν το δικό τους γραμματόσημο, από μία φωτογράφιση του 1997 για την μουσική κωμωδία «Spice World» σε σκηνοθεσία Μπομπ Σπάιρ.

Είναι το έκτο συγκρότημα που τιμάται με συλλεκτική έκδοση γραμματοσήμων μετά τους Beatles το 2007, τους Pink Floyd το 2016, τους Queen το 2020, τους Rolling Stones το 2022 και τους Iron Maiden το 2023.

Οι Spice Girls ανέβηκαν στη μουσική σκηνή το 1994 και έγιναν ένα από τα πιο επιτυχημένα γυναικεία συγκροτήματα όλων των εποχών, καταγράφοντας πωλήσεις πάνω 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το Sky News, τα γραμματόσημα θα είναι διαθέσιμα για αγορά από τις 11 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

