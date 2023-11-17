Robert Pattinson: Για έξι μήνες είχε κάνει «σπίτι» του ένα φουσκωτό σκάφος

Ο Robert Pattinson λέει ότι κάποτε κοιμόταν και έτρωγε σε ένα φουσκωτό σκάφος για έξι μήνες, επειδή δεν είχε άλλα έπιπλα. Σε συνέντευξή του στο «Architectural Digest», ο 37χρονος ηθοποιός αφηγήθηκε τη στιγμή που έζησε με ελάχιστα έπιπλα.

«Υπήρξε μια εποχή που το μόνο έπιπλο που είχα, για περίπου έξι μήνες, ήταν μια φουσκωτή βάρκα που ήταν ο καναπές, το κρεβάτι και το τραπέζι μου», δήλωσε ο Pattinson.

Γνωστός για τον ρόλο του ως Edward Cullen στη σειρά ταινιών «Twilight Saga», ο ηθοποιός μπορεί πλέον να θεωρεί τον εαυτό του και σχεδιαστή επίπλων. Πριν από λίγο καιρό παρουσίασε έναν λευκό βελούδινο καναπέ, που βοήθησε στη σχεδίασή του. Ο ηθοποιός ασχολήθηκε με τον σχεδιασμό επίπλων, αφού ολοκλήρωσε την παραγωγή της ταινίας «The Batman», στην οποία πρωταγωνιστεί στον ομώνυμο ρόλο.

«Άρχισα να σχεδιάζω κομμάτια επίπλων που πίστευα ότι θα έκαναν τους ανθρώπους να αλληλεπιδρούν με έναν παιχνιδιάρικο και ανεπίσημο τρόπο», ανέφερε. «Όλα είχαν δυσανάλογα, υπερμεγέθη στοιχεία, που ήταν αρκετά διασκεδαστικά».

