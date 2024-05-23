Beyonce: Την πάνε στα δικαστήρια για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας

H Beyonce, η Sony Music και ο σύζυγός της φαίνεται ότι θα καταλήξουν στις δικαστικές αίθουσες, μετά από αγωγή που δέχθηκαν περί πνευματικών δικαιωμάτων για την επιτυχία της «Break My Soul», σύμφωνα με ένα γκρουπ στη Νέα Ορλεάνη.

Σε αγωγή που κατατέθηκε την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Λουιζιάνα, τα μέλη των Da Showstoppaz κατηγορούν την καλλιτέχνιδα ότι «έκλεψε» κάποιες λέξεις από το τραγούδι τους «Release A Wiggle» του 2002 και τις χρησιμοποίησε στη μεγάλη της επιτυχίας «Break My Soul», το οποίο έμεινε δύο εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100 το 2022.

Το γκρουπ ισχυρίζεται ότι η Beyonce παραβίασε τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, χρησιμοποιώντας νόμιμα το τραγούδι «Explode» του 2014, της ράπερ Big Freedia από τη Νέα Ορλεάνη. Η Big Freedia γεννήθηκε πριν από 40 χρόνια ως Freddie Ross. Και ναι, παρόλο που η Big Freedia είναι γκέι και όχι τρανσέξουαλ, αυτή η θηλυκή αντωνυμία είναι σκόπιμη. Αυτό το κομμάτι, λέει το γκρουπ, «δανείστηκε παράνομα αρκετούς βασικούς στίχους από το τραγούδι τους».

Beyoncé sued for alleged copyright infringement with Break My Soul https://t.co/xQISekjs8G — The Guardian (@guardian) May 23, 2024

«Ενώ η Beyonce και άλλοι καλλιτέχνες έχουν λάβει πολλές διακρίσεις και σημαντικά κέρδη... οι Da Showstoppaz δεν έχουν λάβει τίποτα, καμία αναγνώριση, καμία αμοιβή οποιουδήποτε είδους», επισήμαναν οι δικηγόροι που εκπροσωπούν το γκρουπ.

Μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, η Big Freedia ευχαρίστησε τη «βασίλισσα Beyonce» και δήλωσε ότι ήταν τιμή της να είναι μέρος αυτής της ξεχωριστής στιγμής. Στο επίκεντρο της νέας διαμάχης βρίσκεται η φράση «release yo wiggle» και διάφορες σχετικές παραλλαγές, τις οποίες οι Da Showstoppaz αποκαλούν «μοναδικές φράσεις», που επινόησαν στο τραγούδι τους.

Σύμφωνα με την αγωγή, οι Da Showstoppaz έμαθαν πρώτη φορά για το τραγούδι της Big Freedia όταν άκουσαν το «Break My Soul». Λένε ότι ειδοποίησαν τη Beyonce για την κλοπή τον περασμένο μήνα, αλλά εκείνη αρνήθηκε να πάρει άδεια χρήσης. Οι εκπρόσωποι της Beyonce και της Sony Music δεν έχουν πάρει μέχρι στιγμής θέση για το ζήτημα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.