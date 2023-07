Η Bella Hadid είναι και πάλι μόνη: Χώρισε με τον σύντροφό της και παλεύει με τη νόσο του Lyme

Το διάσημο μοντέλο Bella Hadid χώρισε με τον σύντροφό της, Marc Kalman, μετά από δύο χρόνια σχέσης και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τη «Daily Mail», βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια λόγω της «μάχης» της με τη νόσο του Lyme.

Οι δυο τους αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους την άνοιξη, αφού η σχέση τους «έκανε τον κύκλο της», την ίδια ώρα που η 26χρονη έχει λάβει ιατρική άδεια για τέσσερις μήνες, προκειμένου να αντιμετωπίσει όσο πιο αποτελεσματικά μπορεί τη νόσο του Lyme, με την οποία και έχει διαγνωστεί.

Bella Hadid quietly SPLIT from beau Marc Kalman earlier this year after two year romance https://t.co/du7iJOzJNT