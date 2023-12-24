Γιατί νιώθουμε τόσο νευρικοί με τις αναρτήσεις μας στα social media;

Θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια, όταν ακόμη το Facebook ήταν στις αρχές του, τις φωτογραφίες και τα posts που κάναμε. Άκρως «ντροπιαστικά» θέλω να σου πω. Θολές, ανεπεξέργαστες φωτογραφίες, χωρίς φυσικά κανένα απόφθεγμα στη λεζάντα. Ήταν όμως, οφείλω να ομολογήσω «γνήσιες». Δεν μας ένοιαζε και ιδιαίτερα πόσα likes θα παίρναμε, μας αρκούσε να τις δουν οι πολύ κοντινοί μας φίλοι.

Σήμερα, το Instagram έχει περισσότερους από 2 δισεκατομμύρια χρήστες καθημερινά σε όλο τον κόσμο. Και για να έρθω στην προηγούμενη σύγκριση μεταξύ του Facebook την εποχή του 2007 για παράδειγμα με την εποχή του Instagram εν έτη 2022, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Psychology Of Popular Media Culture, η υπερβολική χρήση του Instagram μπορεί να προκαλέσει σε γυναίκες μεταξύ 18 και 35 ετών συμπτώματα κατάθλιψης, προβλήματα αυτοεκτίμησης, γενικό και σωματικό άγχος και σωματική δυσαρέσκεια.

Ο εγκέφαλός μας έχει καταληφθεί από μια συνεχή ροή τέλεια επιμελημένων εικόνων, με αποτέλεσμα όταν ερχόμαστε να δημοσιεύσουμε τον εαυτό μας, να παγώνουμε. Αλλά τι είναι αυτό που πραγματικά νιώθουμε εκείνη ακριβώς τη στιγμή που πηγαίνουμε να δημοσιεύσουμε και γιατί;

«Ζούμε τη ζωή μας στο διαδίκτυο, συνδεδεμένοι με κάθε like»

Στην εποχή των αψεγάδιαστων influencers, στα υπέροχα κορμιά και τα βελούδινα πρόσωπα, είναι φυσικό και επόμενο να νιώθεις κάποια αμηχανία στο κοίταγμα ρυτίδων, ακμής και ούτω καθεξής. Είναι όμως όντως λογικό; Έρχομαι λοιπόν να σου πω πως δεν είναι, απλώς ο εγκέφαλός μας λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο σαν τον αλγόριθμο του Instagram.

Όσο πιο όμορφ@, τόσα περισσότερα likes. Όσο πιο χαρούμν@ δείχνεις στις φωτογραφίες σου, τόσο μεγαλύτερη αποδοχή. Το άγχος που βιώνουμε κάθε στιγμή που βλέπουμε ένα πρόσωπο του Instagram και το συγκρίνουμε με το δικό μας είναι ατελείωτο και ναι, στον ψυχικό μας κόσμο κάθε τέτοια στιγμή κάτι γκρεμίζεται.

Επομένως, αν αναρωτιέσαι γιατί νιώθεις τόσο άγχος καθώς ετοιμάζεσαι να αναρτήσεις κάποια φωτογραφία είναι διότι μπαίνεις υποσυνείδητα σε σύγκριση και αναμένεις να πάρεις μια αποδοχή- την οποία σύμφωνα με τα πρότυπα των social ξέρεις πως δεν θα πάρεις.

Πώς μπορούμε να σταματήσουμε και να απολαύσουμε την εφαρμογή ως ένα μέρος για να μοιραζόμαστε φωτογραφίες της ζωής μας και να μην καταναλώνουμε αρνητικά συναισθήματα;

Σύμφωνα με τη θεραπευτή και σύμβουλο Kemi Omijeh, το Instagram εκμεταλλεύεται την ανθρώπινη παρόρμησή μας. «Είμαστε κοινωνικά όντα που αναζητούμε σύνδεση μεταξύ τους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μάς έχουν προσφέρει αυτή την άμεση ικανοποίηση της σύνδεσης με τη μορφή ενός like ή ενός follow.»

Ο εγωισμός μας παίρνει μια μικρή ψυχολογική ώθηση με κάθε like και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία ξανά και ξανά για να πάρουμε αυτή την ώθηση. Αυτός είναι ο λόγος που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να γίνουν εθιστικά.

Είναι εύκολο να ξεχάσουμε ότι έχουμε τον έλεγχο αυτού που δημοσιεύουμε.

Η Elysee Desai, προπονήτρια και υπνοθεραπεύτρια, πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσουμε το άγχος μας στο Instagram είναι να κατανοήσουμε τι σημαίνει στην πραγματικότητα «φόβος» για εμάς.

«Δύο συνηθισμένοι φόβοι είναι να μην είσαι αρκετά καλός και να μην είσαι αρεστός», λέει η Desai. «Για να το ξεπεράσετε, δοκιμάστε να γράψετε σε ένα ημερολόγιο με σκοπό να καταλάβετε από πού πηγάζει αυτή η πεποίθηση και να κατανοήσετε πώς σας εμποδίζει αυτό το συναίσθημα στο να δημοσιεύσετε.»

Το να προσδίδουμε τόσο νόημα σε καθετί που δημοσιεύουμε στο Instagram είναι ένας σίγουρος τρόπος για να αυξήσουμε το άγχος μας, επομένως είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας της ζωής μας. Δεν είμαστε οι φωτογραφίες μας στα social media και όσο καλύτερα το εμπεδώσουμε αυτό, τόσο καλύτερα για εμάς.

Κάνε ψηφιακά διαλείμματα, βγες έξω από τον διαδικτυακό κόσμο και υπενθύμισε στον εαυτό σου ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι απλώς ένα στιγμιότυπο. Δεν σε καθορίζουν.

