Το μήλο κάτω από τη μηλιά... Η Gwyneth Paltrow μάς δείχνει, με δικαιολογημένη περηφάνια, την κόρη της Apple και τον γιο της Moses Martin, κατά τις διακοπές τους στο Μεξικό.

Οι φωτογραφίες της Paltrow με τα πανέμορφα παιδιά της στο Μεξικό είναι ειδυλλιακές, με τη φωτογραφία μητέρας και κόρης να "κλέβει την παράσταση".

Πάντως, ενώ όλοι μιλούν για την ομοιότητα της 19χρονης Apple με τη μαμά της, δεν είναι λίγοι και αυτοί που πιστεύουν πως η νεαρή κοπέλα μοιάζει με τον Chris Martin, τον front man των Coldplay με τον οποίο ήταν παντρεμένη έως το 2016.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.