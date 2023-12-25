Πως θα περάσουν σήμερα τα Χριστούγεννα τα ζώδια

Κριός

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε σε πιο σημείο είστε ανά πάσα στιγμή σε σχέση με τους στόχους και τις επιδιώξεις σας. Θα πρέπει όμως να είστε ρεαλιστές και ειλικρινείς με τον εαυτό σας στις εκτιμήσεις σας. Γίνετε πιο αισιόδοξοι και δεχτείτε τη συμπαράσταση των φίλων σας. Τολμήστε καινούργιες κοινωνικές συναναστροφές. Από πλευράς υγείας και εργασίας θα σημειωθεί βελτίωση και τα οικονομικά σας θα πάνε καλύτερα, αν τα χειριστείτε με προσοχή.



Ταύρος

Είστε λίγο χαοτικοί στην σκέψη και στην πράξη σήμερα και αυτό δεν σας βοηθάει καθόλου να διεκπεραιώσετε τις τρέχουσες υποχρεώσεις σας. Ηρεμήστε και βάλτε σε μια τάξη το μυαλό σας. Κατά την σημερινή μέρα σημαντικό είναι να αποφύγετε την πεπατημένη και να αναζητήσετε νέους τρόπους έκφρασης ή χειρισμού των καταστάσεων που θα προκύψουν. Ένα άτομο ίσως φωτίσει κάποια άγνωστα μονοπάτια μέσα σας που θα σας οδηγήσουν σε μια νέα περιπέτεια.



Δίδυμοι

Με την διαίσθηση σας σε έξαρση θα μπορέσετε να διαγνώσετε τα αίτια των προβλημάτων στο οικογενειακό σας περιβάλλον και να βοηθήσετε σημαντικά στην διευθέτηση ή την επίλυση τους. Σε επαγγελματικό επίπεδο, κάποιες αλλαγές που θέλετε να κάνετε ίσως θα πρέπει να τις αναβάλετε, να ασχοληθείτε με την αρτιότερη οργάνωση για να επιτύχετε σημαντικά πράγματα μελλοντικά.



Καρκίνος

Πολλά καινούργια πράγματα ή καταστάσεις μπορεί να προκύψουν και θα πρέπει να είστε ανοιχτοί και να τα υποδεχτείτε. Ίσως να αφορούν μια νέα δουλειά, ίσως και μια νέα ερωτική γνωριμία. Το μέλλον σας είναι ευοίωνο και ασφαλές και επιτέλους μπορείτε να ανασάνετε. Χαρείτε την μέρα με ευχάριστε φιλικές συναναστροφές ή με αγαπημένα πρόσωπα και ανανεωθείτε.



Λέων

Ελέγξτε το πάθος, τις αντιδράσεις και τον αυθορμητισμό σας σήμερα, γιατί κάτι θα σας βγάλει από τα ρούχα σας και υπάρχει κίνδυνος να αντιδράσετε ακραία. Μην απομονώνεστε για να προστατέψετε τα προσωπικά ή επαγγελματικά σας συμφέροντα. Η επικοινωνία είναι αυτή που θα σας παρέχει λύσεις και προοπτικές…

Παρθένος

Μια αναστάτωση μπορεί να προκύψει στον εργασιακό τομέα σήμερα και κάποια ένταση με συνεργάτες ή προϊσταμένους λόγω παρανοήσεων. Φροντίστε να ακούτε προσεκτικά τι σας λένε οι άλλοι και μην βιάζεστε να κάνετε το δικό σας…



Ζυγός

Μια ιδιαίτερα δυναμική μέρα η σημερινή για τις επαγγελματικές σας ασχολίες που θα φέρει καλές εξελίξεις. Έχετε τον έλεγχο των καταστάσεων καθώς και την συναισθηματική ισορροπία που χρειάζεται για να πετύχετε. Μην φορτώνεστε ωστόσο με υποχρεώσεις που και σεις γνωρίζετε ότι δεν θα μπορέσετε εύκολα να ανταποκριθείτε. Κάντε ρεαλιστικά όνειρα για να μπορέσετε να αποκομίσετε οφέλη.

Σκορπιός

Αισθάνεστε ότι εκπέμπετε μια ιδιαίτερη αύρα που μαγνητίζει τους γύρω σας. Με τονωμένη αυτοπεποίθηση και θετική διάθεση χαρείτε την μέρα σας. Λίγη προσοχή χρειάζεται στον εργασιακό σας τομέα, καθώς υπάρχουν και πισώπλατα μαχαιρώματα και κάποιες αναστατώσεις. Τα σχέδια σας για την σημερινή μέρα βάλτε τα στην άκρη και κινηθείτε συντηρητικά.



Τοξότης

Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και πιστεύετε ότι όλος ο κόσμος είναι στα πόδια σας. Προσοχή στις κινήσεις σας όμως, γιατί ένας λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα… Κάποια μικρή αδιαθεσία ίσως σας ταλαιπωρήσει κατά την διάρκεια της μέρας. Ξεκουραστείτε και φροντίστε τον οργανισμό σας για να μην αφήσετε περιθώρια για επιδείνωση της κατάστασης σας.



Αιγόκερως

Μια νέα επιρροή στον εργασιακό σας χώρο θα σας βοηθήσει να δείτε κάποια πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. Έχετε ανοιχτό το μυαλό και τα μάτια σας γιατί μια ευκαιρία καριέρας πλησιάζει… Τις βραδινές ώρες θα πρέπει να προσφέρετε την στήριξη σας σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες οικονομικής ή συναισθηματικής φύσης σήμερα. Εμψυχώστε τους και βοηθήστε τους να σταθούν στα πόδια τους και να αγωνιστούν και πάλι…



Υδροχόος

Θα αντιμετωπίσετε πιθανόν κάποια οικογενειακά θέματα που θα απαιτήσουν προσεκτικό χειρισμό, υπομονή και διπλωματία. Η διαίσθηση σας θα σας οδηγήσει στον σωστό δρόμο… Η μέρα δεν προσφέρεται για τζόγο και ριψοκίνδυνα παιχνίδια, τόσο με την κυριολεκτική τους έννοια, όσο και μεταφορικά! Κινδυνεύετε να χάσετε τα πάντα πριν καλά-καλά το καταλάβετε.



Ιχθείς

Ένα έντονο αίσθημα ζήλιας σας κατακλύζει και δεν σας αφήνει να ησυχάσετε. Ίσως να είναι αποκύημα της φαντασίας σας αυτό που διαισθάνεστε ότι συμβαίνει και άδικα ταλαιπωρείστε. Πρέπει να ξεφύγετε από τις ατέρμονες σκέψεις που δεν σας αφήνουν να βρείτε ησυχία. Δοκιμάστε κάτι καινούργιο που θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή σας και να σας βοηθήσει να βρείτε τις ισορροπίες σας.

