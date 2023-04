Ariana Grande: «Κατακεραυνώνει» όσους σχολίασαν αρνητικά την αλλαγή στο σώμα της – Δείτε το video

Η Ariana Grande μπήκε στο TikTok για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των θαυμαστών της για το σώμα της, λέγοντάς τους ότι «υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να δείχνεις υγιής και όμορφη». Η διάσημη τραγουδίστρια προέτρεψε τους ανθρώπους να είναι ευγενικοί με τον εαυτό τους και με τους άλλους.

Η 29χρονη Grande υπενθύμισε στους θαυμαστές της ότι δεν φορούσε ψεύτικες βλεφαρίδες ή eyeliner, λέγοντάς τους να μην «φρικάρουν γι' αυτό».

«Το σώμα μου είναι ταλαιπωρημένο. Έπαιρνα πολλά αντικαταθλιπτικά, έτρωγα άσχημα και αυτό που εσείς θωρείτε ‘’υγιές σώμα’’ δεν είναι στην πραγματικότητα.

Η τραγουδίστρια επικεντρώθηκε σε μεγάλο μέρος του βίντεο στο τίμημα που προκαλεί η «ντροπή του σώματος», υπενθυμίζοντας στους θαυμαστές της ότι όλοι οι άνθρωποι είναι όμορφοι, προτρέποντάς τους να είναι «ευγενικοί μεταξύ τους και με τον εαυτό τους». Η Grande εργάζεται επί του παρόντος για την ταινία «Wicked».

«Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευγενικοί και λιγότερο άνετοι στο να σχολιάζουμε το σώμα των ανθρώπων, ό,τι κι αν είναι αυτό», είπε η Grande.

Το βίντεο της τραγουδίστριας θύμισε σε αρκετούς χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρόσφατο βίντεο της Selena Gomez, στο οποίο, επίσης, αντιμετώπισε ανησυχίες και φήμες σχετικά με την εμφάνισή της. «Ποτέ δεν ξέρεις τι περνάει κάποιος», πρόσθεσε η Grande.



selena gomez and ariana grande shouldn’t have to go on a public platform to explain their weight gain/loss because of abhorrent criticism. its nasty, cruel and unfair especially today. pic.twitter.com/fVaNpmMjvj