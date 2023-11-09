Η εταιρεία προϊόντων μακιγιάζ της ηθοποιού, τραγουδίστριας, Σελίνα Γκόμεζ, ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει χρηματικό ποσό για τις προσπάθειες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Η Rare Beauty ανακοίνωσε τα σχέδιά της με ανάρτηση στο Instagram επισημαίνοντας ότι αντιτίθεται σε κάθε μορφή αντισημιτισμού και ισλαμοφοβίας και θα προχωρήσει σε δωρεές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που θα βοηθήσουν τα θύματα της σύγκρουσης στη Γάζα.

🚨 | Selena Gomez’s @rarebeauty announced that they'd help donations to help the people in Gaza!!



They'll be donating & helping through:

— UNICEF

— International Red Cross

— Palestinians Red Crescent Society#FreePalestine 🇵🇸 pic.twitter.com/jwFi5Fmm1a — ♕︎ (@lukozane) November 6, 2023

Μια φωτογραφία στην οποία αναγράφεται «Ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα» και η λεζάντα: «Είμαστε συντετριμμένοι από τις εικόνες και τις αναφορές που έρχονται από τη Μέση Ανατολή» συνοδεύουν την ανάρτηση.

«Χιλιάδες αθώοι Παλαιστίνιοι πολίτες έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και εκατομμύρια άμαχοι έχουν εκτοπιστεί και έχουν μείνει χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, φάρμακα ή είδη πρώτης ανάγκης για επιβίωση. Ένας μεγάλος αριθμός από τα θύματα είναι παιδιά. Οι Παλαιστίνιοι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται» αναφέρεται στην ανάρτηση.

THANK YOU RARE BEAUTY AND THANK YOU SELENA GOMEZ! pic.twitter.com/Ol1uRNqdYC — 𝐁𝐈𝐆 𝐁𝐑𝐈. (@SEXYLIKESELENUR) November 6, 2023

«Παραμένουμε συντετριμμένοι από τη φρικτή τρομοκρατική επίθεση στο Nova Music Festival εναντίον αθώων αμάχων στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, πολλοί από τους οποίους είναι επίσης παιδιά. Δεν υπάρχει κατάσταση, στην οποία οι επιθέσεις εναντίον αμάχων να είναι αποδεκτές» σημειώνεται.

Αργότερα στη δημοσίευση, το brand πρόσθεσε ότι είναι ενάντια στον αντισημιτισμό και την ισλαμοφοβία και ότι σχεδιάζει να κάνει δωρεές στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, στην Εθνική Υπηρεσία επείγουσας ιατρικής, καταστροφών, ασθενοφόρων και τράπεζας αίματος του Ισραήλ και στην Ερυθρά Ημισέληνο της Παλαιστίνης, που παρέχουν επείγουσα φροντίδα στους πληγέντες από τη σύγκρουση στην περιοχή και στη UNICEF.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

