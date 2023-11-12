Απούλητο παραμένει από τον περασμένο Νοέμβριο το αρχοντικό της Ιβάνα Τραμπ (Ivana Trump) στο αριστοκρατικό Upper East Side του Μανχάταν, στην Νέα Υόρκη.

Τέσσερις μήνες μετά τον ξαφνικό θάνατο της πρώην συζύγου του Ντόναλντ Τραμπ (τον Ιούλιο του 2022) τα παιδιά της, Ιβάνκα, Έρικ και Ντόναλντ Τζούνιορ Τραμπ, έβαλαν προς πώληση την εξαώροφη κατοικία των 8.800 τετραγωνικών μέτρων για 26 εκατομμύρια δολάρια.

Καθώς δεν βρέθηκε αγοραστής, μείωσαν τον Σεπτέμβριο την τιμή κατά 4 εκατ. δολάρια.

Το εξαώροφο «παλάτι» πωλείται πλέον για 22 εκατ. δολάρια αλλά παραμένει «στα αζήτητα».

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πιθανότατα ο λόγος είναι ότι το πολυτελέστατο οίκημα «πωλείται όπως είναι, επιπλωμένο», γεγονός που αποθαρρύνει τους υποψήφιους αγοραστές.

Οι κληρονόμοι δεν έκαναν καμία ανακαίνιση στο σπίτι, ούτε καν το άδειασαν από την επίπλωση και τα προσωπικά της αντικείμενα.

Το σπίτι είναι γεμάτο από χρυσά φωτιστικά, πίνακες, τοιχογραφίες, έπιπλα με λεοπάρ καλύμματα και φωτογραφίες της οικογένειας Τραμπ στους τοίχους και βελούδινες κόκκινες ταπετσαρίες και μοκέτες παντού– πράγματα προφανώς άχρηστα για έναν νέο ένοικο.

Σύμφωνα μάλιστα με τον μεσίτη που έχει αναλάβει την πώληση, J. Roger Erickson, «το σπίτι είναι όπως θα ζούσε ο Λουδοβίκος 6ος αν είχε χρήματα - πολύ όμορφο, πολύ γαλλικό, θυμίζει Βερσαλίες».

Βίντεο-φωτογραφίες από toptenrealestatedeals.com

Πηγή: skai.gr

