Amber Heard: Η ζωή της στην Ισπανία με την κόρη της - Αφήνει πίσω της το «κεφάλαιο»... Johnny Depp

Η Άμπερ Χερντ λατρεύει τη νέα της ζωή στην Ισπανία, μακριά από το χάος του Χόλιγουντ. Και φαίνεται ότι προσαρμόζεται αρκετά καλά στο νέο της περιβάλλον, αφού μιλάει άπταιστα ισπανικά. Μετά από ένα ευχάριστο γεύμα στη Μαδρίτη, η διάσημη ηθοποιός ήταν ευδιάθετη καθώς απαντούσε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, όπως γράφει η «Marca».

Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά τη διευθέτηση του χρέους της ύψους ενός εκατ. δολαρίων προς τον πρώην της, Johnny Depp. Αυτό που τράβηξε την προσοχή όλων ήταν ότι όλες οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις της ήταν στα ισπανικά, επιβεβαιώνοντας τη γνώση της γλώσσας.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή της, η Άμπερ Χερντ ανέφερε: «Είμαι πολύ ευτυχισμένη στην Ισπανία και ελπίζω να περάσω περισσότερο χρόνο εδώ. Λατρεύω να ζω σε αυτή τη χώρα με την κόρη μου».

Τον Μάιο τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά έγραφαν ότι η ηθοποιός αποφάσισε να αφήσει πίσω της το Χόλιγουντ και να μετακομίσει στην Ισπανία, έχοντας πουλήσει το σπίτι της στο Yucca Valley στην Καλιφόρνια.

Amber Heard wanted to get as far away from Johnny Depp as possible and looks like she found the perfect place: Spain. pic.twitter.com/sy11EQyeEI