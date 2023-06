Στέφανος Τσιτσιπάς για την σχέση του με την Πάολα Μπαντόσα: «Eίμαστε αδελφές ψυχές»

Για τη σχέση του με την Πάολα Μπαντόσα, μίλησε για πρώτη φορά ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς. Μάλιστα ο ίδιος ανέφερε πως δεν είναι απλά ένα ζευγάρι αλλά... «αδελφές ψυχές», κάτι που, όπως λέει, είναι σπάνιο να βρεθεί.

Σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Bild, ερωτηθείς για τις φήμες ότι είναι ζευγάρι με την Ισπανίδα τενίστρια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς απάντησε:

«Δεν νομίζω πως αυτό θα μπορούσε να είναι μια απλή φιλία. Ναι, είμαστε ζευγάρι. Όχι μόνο ζευγάρι, είμαστε αδελφές ψυχές. Έτσι πρέπει να ορίζεται. Είναι πολύ σπάνιο να βρείτε την αδελφή ψυχή σας. Αν ρωτήσεις την Πόλα, θα σου πει ακριβώς το ίδιο».

Μάλιστα τόνισε ότι ποτέ στη ζωή του δεν είχε ξαναβρεί τόση ομορφιά και τόσο ενδιαφέρον σε μια γυναίκα.

Θα σας πω αυτό: έχω γνωρίσει πολλές γυναίκες στη ζωή μου και δεν με έχει ελκύσει ποτέ καμία άλλη τόσο πολύ, δεν έχω βρει ποτέ τόση ομορφιά και τόσο ενδιαφέρον σε μια γυναίκα και το είπα στην Πάολα και χάρηκα, γιατί άκουσα το ίδιο και από εκείνη. Τα μυαλά μας είναι στο ίδιο μήκος κύματος και είναι μια τόσο πνευματική σύνδεση, περισσότερο από μια έλξη. Η ενέργεια που έχουμε είναι εξαιρετική. Αυτή είναι μια τόσο όμορφη εμπειρία. Δεν νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι βιώνουν αυτό το είδος πνευματικής και αδελφικής ψυχής σύνδεσης με κάποιον. Αν ταξιδεύετε πολύ σε όλο τον κόσμο, αυτό είναι που ψάχνετε. Νομίζεις ότι θα το βρεις κάπου στον κόσμο, αλλά μερικές φορές είναι ακριβώς μπροστά σου, είπε μεταξύ άλλων.

Για το αν θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τόσες πολλές κοινές στιγμές τους μέσα από τα social media, απάντησε: «Διασκεδάζουμε τόσο πολύ παρέα, καλή ενέργεια μεταξύ μας, είμαστε ειλικρινείς, ανοιχτοί. Αυτό είναι τόσο σπάνιο να βρεθεί. Είμαι κλειστός άνθρωπος, δεν μου αρέσει να μοιράζομαι πολλά για τον εαυτό μου στα social media. Ποτέ δεν ένιωσα την ανάγκη, ειδικά με σχέσεις. Είναι τόσο διασκεδαστικό που δεν νιώθω ότι είναι λάθος. Εύχομαι περισσότεροι άνθρωποι να νιώθουν έτσι. Δεν θέλω να το διαφημίσω, αλλά την ίδια στιγμή θέλω ο κόσμος να εμπνευστεί από αυτό».

