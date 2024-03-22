Λονδίνο του Θανάση Γκαβού

Το πρώτο εμβόλιο για την αποτροπή εκδήλωσης καρκίνου του πνεύμονα σε άτομα με υψηλό ρίσκο φιλοδοξούν να παρασκευάσουν ερευνητές στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ώρα που το δημόσιο σύστημα υγείας NHS στην Αγγλία έχει αρχίσει να προσφέρει ένα νέο τεστ αίματος που υποδεικνύει την καλύτερη θεραπεία για τον ίδιο τύπο καρκίνου.

Οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το Ινστιτούτο Francis Crick και το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου UCL χρησιμοποιούν μέθοδο παρόμοια με το εμβόλιο που ανέπτυξε η AstraZeneca για τον κορωνοϊό για να παρασκευάσουν το 'LungVax'.

Το εμβόλιο αυτό λειτουργεί ενεργοποιώντας το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να αναγνωρίζει συγκεκριμένες πρωτεΐνες (νεοαντιγόνα) που συνιστούν ένδειξη καρκίνου του πνεύμονα και να σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα που τις περιέχουν (στην επιφάνειά τους), πριν σχηματίσουν όγκο στον πνεύμονα.

Αν αποδειχθεί αποτελεσματικό στις εργαστηριακές δοκιμές, το εμβόλιο θα προχωρήσει σε κλινικές δοκιμές.

Η έρευνα έχει λάβει 1,7 εκ. λίρες ως χρηματοδότηση από βρετανικά αντικαρκινικά ιδρύματα.

Κάθε χρόνο στο Ην. Βασίλειο διαγιγνώσκονται 48.500 περιπτώσεις καρκίνου του πνεύμονα, με το 72% αυτών να συνδέονται με το κάπνισμα. Οι ερευνητές τονίζουν πως ακόμα και με το εμβόλιο να λειτουργεί, «ο καλύτερος τρόπος αποφυγής του καρκίνου του πνεύμονα είναι να σταματήσει κανείς το κάπνισμα».

Εν τω μεταξύ, 2.000 χιλιάδες ασθενείς στην Αγγλία για τους οποίους υπήρχε αρχική διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα έχουν υποβληθεί σε μια νέα εξέταση αίματος που δείχνει αν μπορεί να τους προσφερθεί νωρίς κάποια στοχευμένη θεραπεία.

Το τεστ αναζητά ιδιαίτερα γενετικά χαρακτηριστικά ώστε να μπορούν οι γιατροί να αποφασίζουν αν ο ασθενής θα ωφεληθεί περισσότερο από θεραπεία με χάπια αντί για χημειοθεραπεία, με σαφώς λιγότερες παρενέργειες.

Η εξέταση αίματος θα προσφερθεί μέσα στο έτος σε ακόμα 10.000 ασθενείς που θεωρείται με βάση την αρχική διάγνωση ότι έχουν καρκίνο του πνεύμονα, σε νοσοκομεία 80 περιφερειακών ενοτήτων του NHS Αγγλίας.

Στόχος είναι τα αναλυτικά αποτελέσματα να επιστρέφουν στους ασθενείς εντός 14 ημερών.

Όπως ανέφεραν στο BBC γιατροί που εμπλέκονται στη νέα μέθοδο, η έγκαιρη αναγνώριση δυνατότητας στοχευμένων θεραπειών έχει ήδη αρχίσει να βελτιώνει το προσδόκιμο ζωής ασθενών με ορισμένους τύπους καρκίνου του πνεύμονα.

Αυτό το είδος των εξετάσεων αίματος, που είναι επίσης γνωστές ως «υγρές βιοψίες», θα μπορούσε να επεκταθεί και σε περιπτώσεις καρκίνου του μαστού και παιδικού καρκίνου.

